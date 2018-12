Der durch Korruption verursachte Schaden in Brandenburg hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Wie die Staatskanzlei in Potsdam anlässlich des Weltkorruptionstags am 9. Dezember mitteilte, wird die Summe allein bei den Fällen, die das Landeskriminalamt aufgedeckt hat, auf rund 6,8 Millionen Euro geschätzt. Das seien rund 2,7 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor.

In der Politik wurden 19 Straftaten gezählt, zwölf weniger als im Jahr zuvor. Meist sollte dabei das Abstimmungsverhalten kommunaler Mandatsträger beeinflusst werden. Im Wirtschaftsbereich wollten die Täter in 44 Fällen (2016: 34) vor allem an Aufträge kommen oder Wettbewerbsvorteile erlangen.



"Korruption ist ein Grundübel in der Gesellschaft", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Deshalb müsse mit klaren Richtlinien und Schulungen für das Thema sensibilisiert werden.

Sendung: Brandenburg aktuell, 08.12.2018, 19.30 Uhr