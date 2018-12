Die Berliner CDU protestiert gegen eine Veranstaltung zum hundertjährigen Gründungsjubiläum der KPD in Berlin.

Die Fraktion der Linken lädt dazu am 7. Januar in das Abgeordnetenhaus ein. "Ich appelliere an Parlamentspräsident Ralf Wieland, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese geschichtslose Huldigung der Feinde unserer Demokratie und freien Gesellschaft zu untersagen", sagte der CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Freitag. Er bezeichnete die geplante Veranstaltung als "Jubelfeier". Diese sei ein Affront gegen Opfer des SED-Regimes und des Stalinismus.