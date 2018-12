Beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg war Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitagnachmittag mit knapp 52 Prozent der Stimmen zur Nachfolgerin von Angela Merkel als neue Parteichefin gewählt worden. In der Stichwahl gegen Friedrich Merz erhielt sie 517 von 999 abgegebenen Stimmen. Für Merz stimmten 482 Delegierte. Mit Tränen in den Augen dankte AKK, wie sie in der Partei liebevoll genannt wird, in ihren ersten Worten als CDU-Vorsitzende den Delegierten für ihr Vertrauen.



Ihre unterlegenen Mitbewerber Friedrich Merz und Jens Spahn rief die neugewählte CDU-Vorsitzende zur Mitarbeit an der Erneuerung der Partei auf. Es gehe jetzt darum, mit allen Flügeln und mit allen Mitgliedern die CDU als Volkspartei zu erhalten und zu formen, sagte Kramp-Karrenbauer am Freitag nach ihrer Wahl. Sie würde sich freuen, wenn Spahn und Merz an dieser Aufgabe mitwirkten.