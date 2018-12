Der Brandenburger Landtag beschließt die erste Kreisgebietsreform. Die Landkreise wurden von 38 auf 14 verringert. Die Anzahl der kreisfreien Städte verringerte sich von sechs auf vier. Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam behielten ihren und wurden um umliegende Gemeinden vergrößert. Eisenhüttenstadt wurde in den neuen Landkreis Oder-Spree und Schwedt in den Landkreis Uckermark eingemeindet.