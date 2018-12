Bild: imago-Archivbild/Jürgen Blume

Debatte um neue Abgabe - Lederer schlägt "Kultursteuer" statt "Moschee-Steuer" vor

27.12.18 | 19:22 Uhr

In der Debatte über eine "Moschee-Steuer" hat sich auch Berlins Kultursenator Lederer dafür ausgesprochen, muslimische Gemeinden in Deutschland unabhängig von ausländischen Geldern zu machen. Eine Abgabe nach Art der Kirchensteuer will er aber nicht.



In der Debatte um eine "Moschee-Steuer" hat sich Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ebenfalls für eine Abgabe ausgesprochen. "Wenn ich nicht will, dass Moscheegemeinden zurückgreifen müssen auf Spenden aus Riad oder aus Ankara, dann muss ich eine andere Möglichkeit schaffen, die ihnen ermöglicht Moscheebauten zu errichten", sagte Lederer, der auch für Religion zuständig ist, am Donnerstag dem rbb. Er persönlich sei aber kein Freund einer Kirchensteuer und finde es deshalb nicht sinnvoll, diese Steuer als Vorbild zu nehmen, so Lederer weiter. Vielmehr könne er sich vorstellen, dass eine Art Kultursteuer erhoben werde. Von diesen Einnahmen könnten auch Moschee-Gemeinden profitieren. "Auch Muslime zahlen in Deutschland Steuern", so Lederer. Insofern sei die Frage, ob aus Steuermitteln Töpfe für den Moscheebau zu schaffen seien, durchaus legitim.

Mehr zum Thema imago/Liesa Johannssen/photothek Ähnlich der Kirchensteuer - Liberale Muslimin Ates plädiert für "Moschee-Steuer"

Gespaltenes Echeo auf Ates' Vorschlag

Die Anwältin Seyran Ates, Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Moabit, hatte sich zuvor für eine "Moschee-Steuer" ähnlich der Kirchensteuer ausgesprochen. "Es muss aufhören, dass Geld aus dem Ausland nach Deutschland fließt, um einen bestimmten Islam hier zu verbreiten", sagte Seyran Ates am Mittwoch dem rbb: "Deshalb müssen wir darüber nachdenken, neue Modelle für Deutschland aufzustellen." Der Vorschlag hatte ein geteiltes Echo ausgelöst. Der Vorsitzende des Islamrats in Deutschland, Burhan Kesici, hält beispielsweise nichts davon: "Wir haben unsere eigenen Strukturen. Die Muslime spenden, geben Mitgliedsbeiträge. So finanzieren wir unsere Moscheen“, sagte Kesici dem rbb. Aus der Politik kamen higegen überwiegend positive Reaktionen. So begrüßte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Debatte. Es sei höchste Zeit, für die muslimischen Gemeinden in Deutschland unabhängige Finanzierungsquellen zu finden. Auch Innenstaatssekretär Markus Kerber (CDU), zuständig für die Islamkonferenz, äußerte sich zustimmend: Ziel einer solchen Steuer müsse sein, dass Moscheen nicht von Finanzhilfen im Ausland abhängig seien, sagte er der "Welt". SPD-Innenexperte Burkhard Lischka bezeichnete die Idee, "die Finanzierung von muslimischen Gemeinden in Deutschland von ausländischen Geldgebern zu entkoppeln", als "diskussionswürdig".

Sendung: Inforadio, 27.12.2018, 17:50 Uhr