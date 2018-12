Kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz wollen Klimaschützer in Deutschland noch einmal ein Zeichen für einen raschen Ausstieg aus der Braunkohleverstrohmung setzen. Sie haben in Berlin und Köln zu einer Doppel-Demonstration aufgerufen.

Zu einer Demonstration für mehr Klimaschutz werden am Samstag in Berlin mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Umweltschützer, Parteien und kirchliche Gruppen haben zu der Protestveranstaltung unter dem Motto "Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt" aufgerufen, die zeitgleich auch in Köln stattfindet. Anlass sind der Weltklimagipfel in Polen und ein Treffen der Kohlekommission in Berlin.