Bild: dpa/ Zinken

Berlin ist auch die Protest-Hauptstadt Deutschlands. Im Jahr 2018 gab es bis Ende November 4.446 Demos und Kundgebungen. Das sind doppelt so viele im Vergleich zu 2008 - in keiner anderen deutschen Stadt gehen die Menschen so oft auf die Straße. Ein Grund: Regionale und nationale, aber auch internationale Themen spielen eine Rolle, wie hier bei einer Kurden-Demonstration anlässlich des 25-jährigen Verbots der PKK im Dezember.