Bild: imageBROKER/Julie Woodhouse

Unternehmen kritisiert Senat - Deutsche Wohnen kauft weitere Wohnungen in Karl-Marx-Allee

Den Verkauf von über 700 Wohnungen in mehreren Blöcken an der Karl-Marx-Allee versucht der Senat gerade zu verhindern, da legt das Unternehmen nach: Die Deutsche Wohnen hat weitere 150 Wohnungen in einem weiteren Block gekauft.



Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat eigenen Angaben zufolge ein weiteres Wohngebäude in der Berliner Karl-Marx-Allee gekauft. Es handele sich um 150 Mietwohnungen im Block F-Nord, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Verkäufer ist demnach wie schon im Falle von vier anderen Blöcken mit 755 Wohnungen die Firma Predac.

Wohnungen sollen nicht weiterverkauft werden

Die Wohnungen sollen den Bestand des Unternehmens langfristig ergänzen und seien "nicht für den Verkauf vorgesehen", heißt es in einer Mitteilung [externer Link]. "Durch unseren Erwerb der Blöcke der Karl-Marx-Allee ändern sich die bestehenden Mietverträge für die Mieter nicht", erklärte Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen SE. "Wir halten uns als Bestandshalter genauso an das geltende Mietrecht wie die kommunalen Wohnungsunternehmen. Wir werden im neuen Jahr die Möglichkeit haben, dies auch in der Karl-Marx-Allee zu beweisen."

Mehr zum Thema Audio: Inforadio | 15.12.2018 | Sebastian Schöbel Landesparteitag Berliner Linke - Linke will radikale Wende in der Mietenpolitik Die Berliner Linken sind nach gut zwei Jahren Rot-Rot-Grün mit ihrer Arbeit zufrieden. Die Themen Flüchtlinge und Mieten treiben die Partei aber weiter um. Auf dem Landesparteitag gab es eine klare Kampfansage an die Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen.

Senat will Mieter mit Hilfspaket unterstützen

Mieter der betroffenen Wohnungen in der Karl-Marx-Allee machen seit Wochen öffentlich gegen den bereits im Oktober erfolgten Verkauf mobil, weil sie starke Mieterhöhungen befürchten. Der Senat hat deshalb ein Hilfspaket beschlossen, um sie bei der Ausübung ihres Vorkaufsrechts zu unterstützen, das sie in dem Fall bis zum 5. Januar geltend machen können. Sie sollen aber auch einen Bevollmächtigten beauftragen können, der ihr Vorkaufsrecht wahrnimmt und die Wohnung dann an die kommunale Wohnungsgesellschaft Gewobag veräußert.



Das Hilfspaket gilt für 675 Wohnungen in drei Blöcken an der einstigen DDR-Prachtstraße. Das vierte Gebäude mit 80 Wohnungen liegt in einem Milieuschutzgebiet zum Erhalt der Sozialstruktur. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat daher ein Vorkaufsrecht zugunsten der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) ausgeübt, wie Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) am Mittwoch mitteilte.



Rückabwicklung der Privatisierung angestrebt

Zwar verpflichtete sich die Deutsche Wohnen im Rahmen einer Abwendungsvereinbarung, bestimmte soziale Kriterien einzuhalten und auf teure Modernisierungen zu verzichten, wie sie selbst mitteilte. Das sei jedoch etwa wegen einer Begrenzung auf zehn Jahre nicht ausreichend, um das Vorkaufsrecht abzuwenden, erläuterte Schmidt. Nun dürfte der Fall vor Gericht landen.



Parallel dazu versucht der Senat, mit rechtlichen Schritten eine Rekommunalisierung der in den 90er Jahren privatisierten Wohnungen in den anderen drei Blöcken zu erreichen. Am Dienstag untersagte das Landgericht dem Verkäufer Predac und dem Käufer Deutsche Wohnen, den Wohnungsdeal bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache weiter zu vollziehen. Der Senat strebt eine Rückabwicklung der alten Privatisierungsverträge oder ein Vorkaufsrecht an, weil aus seiner Sicht damals verankerte Mieterrechte verletzt worden sein könnten. Die Deutsche Wohnen bezeichnet die rechtlichen Schritte als "Verschwendung administrativer und finanzieller Ressourcen". Gesprächsangebote des Konzerns seien ausgeschagen worden, so Deutsche-Wohnen-Vorstand Michael Zahn. "Die jetzt erwirkte einstweilige Verfügung dient offenbar nur dazu, Zeit zu gewinnen."

Sendung: Abendschau, 19:30 Uhr, 19.12.2018