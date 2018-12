Es geht um rund 700 Wohnungen von Mietern an der Karl-Marx-Allee. Viele fürchten steigende Mieten mit der Deutschen Wohnen als Vermieterin. Senat und Bezirk arbeiten deshalb in den vergangenen Tagen an einer komplizierten Rechtskonstruktion, mit der der Deal noch verhindert werden soll. Am Freitagabend wurde das Konstrukt den Mietern vorgestellt.

Die Zeit drängt: Bis zum 5. Januar muss alles auf den Weg gebracht sein. Und so haben die Mieter vor allem organisatorische Fragen: Wie ist das mit der Grunderwerbssteuer? Was ist mit alten DDR-Mietverträgen? Wie ist das mit Krediten bei Hartz-IV-Empfängern? Wer hier ist, weiß, was auf dem Spiel steht. Wohnstaatssekretär Sebastian Scheel formuliert es so: "Am Ende des Tages geht es darum, einen so relevanten Anteil zu bekommen, dass es für den eigentlichen jetzigen Erwerber so uninteressant wird, dass wir dann über den Rest auch verhandeln können.

Stadtrat Schmidt zeigt sich zuversichtlich, dass sich der von Mietern so gefürchtete Konzern Deutsche Wohnen kooperativ zeigen könnte.