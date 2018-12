Die Brandenburger landesregierung will auch in Zukunft um Rückkehrer werben. In den kommenden zwei Jahren sollen deshalb kommunale und regionale Rückkehrinitiativen mit jeweils jährlich bis zu 230.000 Euro gefördert werden, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam dem Evangelischen Pressedienst (EPD). Damit solle die demografische Entwicklung in Brandenburg stabilisiert werden.

Seit den 1990er-Jahren haben den Angaben zufolge rund 800.000 Brandenburger ihre alte Heimat verlassen. 13 Rückkehrinitiativen, die sich im Netzwerk Ankommen in Brandenburg [externer Link] zusammengeschlossen haben, treffen sich am Montag zu einer Fachveranstaltung in Guben (Spree-Neiße).