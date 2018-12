Das Brandenburger Kabinett will am Dienstag darüber beraten, ob die ehemalige Sozialministerin Diana Golze (Linke) eine Stelle beim Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Potsdam antreten darf. Die beruflichen Pläne könnten möglicherweise gegen das Ministergesetz verstoßen, wie ein Sprecher der Brandenburger Staatskanzlei rbb|24 in der vergangenen Woche sagte.



Laut Gesetz kann eine neue Anstellung noch bis zu zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Ministerinnenamt untersagt werden - zumindest dann, wenn der neue Arbeitsbereich in Zusammenhang steht mit der vorherigen Beschäftigung in der Politik und damit zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Dies ist bei Golze und der Arbeiterwohlfahrt der Fall. Demnach hatte das Ministerium in Golzes Amtszeit 365.800 Euro Fördergelder an die Awo vergeben.