Bild: rbb/Knut Muhsik

Ein Berliner Haus, sieben Airbnb-Ferienwohnungen - Von lauschigen Apartments - und dubiosen Geflechten

03.12.18 | 06:11 Uhr

Immer wieder bollern Rollkoffer durchs Treppenhaus, lärmen betrunkene Touristen oder stecken den Schlüssel in falsche Schlösser. In einem Kreuzberger Wohnhaus gab es bis vor Kurzem gleich sieben Ferienwohnungen. Ein Lehrstück über gut gemeinte Verordnungen – und Wegen, sie zu umgehen.Von Robin Avram

"Lovely flat in vibrant and beautiful Kreuzberg" wirbt Arthur G. in einem Airbnb-Inserat für seine Wohnung. Das Einzimmer-Apartment bietet fünf Schlafplätze, ganz in der Nähe des Görlitzer Parks. "The hippest location in the entire universe", tönt Arthur. Geschlafen haben hier in den vergangenen Monaten unter anderem Lola aus Buenos Aires, Szuska aus Budapest und Erik aus Stockholm.



Weltgewandte Traveller, die Berlin hautnah erkunden. "Fahr nicht nur hin. Lebe dort", so warb Airbnb mal für sich. Wer Arthurs Unterkunft bucht, zahlt 84 Euro für die Nacht und erhält im Gegenzug tiefe Einblicke - in die dubiosen Strukturen hinter diesem Airbnb-Angebot. Und in die Schattenseiten, die hyperlukrative Ferienwohnungen für eine Hausgemeinschaft haben können.

Das Profilbild von Arthur G. findet sich auch bei LinkedIn - dort heißt Arthur aber Lucas | Bild: rbb/Knut Muhsik

Profilbild auch bei Linkedin - mit anderem Namen

Schon bei der Buchung fällt auf, wie seltsam glatt und professionell ausgeleuchtet das Foto von Arthur G. aussieht. Wer eine Weile sucht, findet sein Bild auch im Karriere-Netzwerk Linkedin - dort heißt Arthur allerdings Lucas und wohnt in den USA. Arthur bestätigt die Buchung zügig per Chat. Ich könne mich auch jederzeit telefonisch bei ihm melden. Doch unter seiner Handynummer wird später niemand erreichbar sein.

Das Apartment liegt nahe des Partykiezes in der Kreuzberger Oranienstraße, in der Muskauer Straße. Die mit Graffiti übersäte Haustür lässt sich öffnen, indem ich auf eine Klingel mit einem Mieternamen drücke. Clever. Den Schlüssel finde ich in einem umfunktionierten Briefkasten im Hausflur, in einem von vier Mini-Tresoren. Den passenden Zahlencode für den Tresor hatte Arthur mir geschickt.

In diesem Wohnhaus in der Muskauer Straße wurden zeitweise sieben Ferienwohnungen betrieben | Bild: rbb/Knut Muhsik

Keine Bücher, kein Kleiderschrank, kein Duschgel

Das Treppenhaus wirkt heruntergekommen, im Innenhof liegt Müll. Das kleine Apartment befindet sich im dritten Stock: Ein Hochbett, darunter ein ausziehbares Schlafsofa, gegenüber noch ein weiteres Bett. Bis zu fünf Touristen können hier in einem Raum nächtigen - oder eben die Nacht zum Tage machen. Bodenbelag und Schränke wirken abgenutzt. Und noch etwas ist auffällig: Würde Arthur nur ab und an untervermieten - oder "Homesharen", wie es bei Airbnb heißt - müsste es doch ein paar persönliche Gegenstände hier geben. Doch davon keine Spur: keine Bücher, kein Duschgel, auch kein abschließbarer Kleiderschrank. Ein Küchenschrank ist leer, der zweite enthält nur soviel Geschirr, wie Feriengäste brauchen. Es wirkt alles wie in einem Hostel.

Wir treffen einen Nachbarn von "Arthur". Er will nicht erkannt werden - möchte aber, dass öffentlich wird, was hier vor sich geht. Die Probleme begannen, als eine Immobiliengesellschaft das Haus in der Muskauer Straße vor knapp drei Jahren kaufte. "Leute sind ausgezogen, viele Wohnungen wurden zu Ferienwohnungen. Unten wurden die Safes eingebaut," erzählt der Alt-Mieter. "Auf einmal gab es dann sehr viele Touristen, die ständig ein und ausgingen. Die haben viel Party gemacht - und manchmal auch ihren Schlüssel bei mir reingesteckt, weil sie dachten, hier ist auch eine Ferienwohnung." Bei einem anderen Bewohner versuchten Touristen das so oft, dass dieser ein Schild an die Tür hängte: "This is not your rental apartment. No Airbnb, no booking.com Nothing!" steht darauf. Und weiter: "Try the floor below."



Ein entnervter Bewohner hängte dieses Schild an seine Wohnungstür. | Bild: rbb

Sieben Ferienwohnungen, über zwei Jahre hinweg

Wir fragen nach beim Wohnungsamt Friedrichshain-Kreuzberg und erfahren: Laut Amt wird die von uns gebuchte Ferienwohnung illegal vermietet. Denn wer komplette Wohnungen über Airbnb anbietet, braucht dafür eine Genehmigung und muss sich seit August auch registrieren lassen. Doch das ist nicht geschehen. Unklar ist aber, wer der Anbieter der Wohnung ist. Das Amt verdächtigt die GmbH, der das Haus gehört. Der Vorwurf: Sieben der achtzehn Wohnungen im Wohnhaus seien in Ferienwohnungen umgewandelt und von Juli 2016 bis Juli 2018 an Touristen vermietet worden. Das haben die Mitarbeiter mit Screenshots der Airbnb-Inserate und mehrfachen Besuchen im Haus dokumentiert. Bereits im Februar 2017 eröffnete das Bezirksamt sieben Verfahren gegen den Eigentümer, die K. Immobilien GmbH.

Die Mieter waren für das Wohnungsamt nicht zu greifen

Geschäftsführer Lev K. bestreitet jedoch, dass seine GmbH von den Ferienwohnungen profitiert. Auf Anfrage teilt er dem rbb mit, seine Mieter hätten die Wohnungen unzulässigerweise auf den Markt gebracht. Nachdem das Bezirksamt ihn von der zweckfremden Nutzung informierte, habe er die Mieter abgemahnt und gekündigt. Die Wohnungen seien teilweise neu vermietet worden. Das Wohnungsamt zweifelt jedoch daran, dass die gemeldeten Mieter wirklich in den Wohnungen wohnten. Für das Amt seien sie nicht zu greifen gewesen, mal angeblich in der Ukraine, dann in Lettland abgetaucht. Lev K. habe immer neue Gründe angeführt, warum er die Airbnb-Vermietungen nicht hätte stoppen können. Als das Amt daraufhin seiner GmbH 10.000 Euro Zwangsgeld androhte, falls er die Wohnungen nicht zeitnah wieder dem Wohnungsmarkt zuführe, habe Lev K. erst Widerspruch eingelegt, anschließend dagegen geklagt. Anderthalb Jahre lang sei der illegale Ferienwohnungsbetrieb weitergegangen - vor den Augen des immer verärgerteren Wohnungsamtes.

Wer auch immer hinter dem Geschäft steht, er verdiente gut damit: Der Alt-Mieter, der uns seine Erlebnisse erzählt hat, zahlt rund 350 Euro Kaltmiete. Umgebaut zur Ferienwohnung im Haus können gleich geschnittene Apartments bei guter Auslastung bis zu 1.500 Euro im Monat einbringen - mehr als das Vierfache.

Arthur G. nicht als Mieter im Haus gemeldet

Merkwürdig ist nicht nur, dass gleich sieben Mieter fast gleichzeitig auf dieselbe Idee mit der Ferienwohnungs-Vermietung gekommen sein sollen - sondern eben auch, das wir, wie gezeigt, immer noch eine Ferienwohnung im Haus buchen konnten. Lev K. will bislang nichts davon mitbekommen haben, das auch diese Wohnung zweckentfremdet wird. Doch Arthur G., der Airbnb-Anbieter, ist nach rbb-Recherchen gar nicht als Mieter in dem Haus gemeldet. Als wir wissen wollen, warum nicht und für wen er die Wohnung anbietet, reagiert Arthur G. nicht mehr. Eigentlich dürfte es solche Profile wie das von Arthur auf Airbnb nicht geben; das Unternehmen verlangt, dass die Anbieter identifizierbar sind. Nachdem wir Airbnb darüber informieren, das Arthurs Foto Zweifel weckt und er offenbar gar nicht Mieter der von ihm angebotenen Wohnung ist, prüft die Plattform ihn - und sperrt vorläufig Arthurs Benutzerkonto. Solange, bis es wieder den Nutzungsbedingungen entspricht, heißt es.

Eckhard Sagitza, den Leiter des Kreuzberger Wohnungsamtes überrascht das alles nicht. Seine Behörde vermutet schon lange, dass Arthur und die früheren Anbieter der anderen Wohnungen im Haus allesamt nur Handlanger sind. "Wir gehen davon aus, dass hier Mieter und Vermieter zusammenarbeiten, die Mietverträge, die vorgelegt sind, sind wahrscheinlich Schein-Mietverträge. Und so schafft man im Prinzip Abstand zwischen dem, der die Ferienwohnung auf den Markt bringt und dem, der letztendlich hinter der ganzen Geschichte steht", meint Sagitza.

Eckhard Sagitza, Leiter des Wohnungsamtes, hat illegalen Ferienwohnungen in Kreuzberg-Friedrichshain den Kampf angesagt | Bild: rbb/Knut Muhsik

Eigentümer-GmbH sitzt in einer Villa am Stadtrand

Gerne hätten wir den Eigentümer Lev K. ausführlich zu den Vorwürfen befragt. Der 29-Jährige Immobilienmakler ist inzwischen Geschäftsführer mehrerer Firmen. Telefonisch stellt er ein Interview in Aussicht - ist am nächsten Tag aber nicht mehr zu erreichen. Seine Immobliengesellschaft hat ihren Geschäftssitz in einer Villa am Stadtrand. Dort treffen wir ihn nicht an. Schriftlich gibt er auf unsere Fragen anschließend zwar umfassend Auskunft, untersagt uns jedoch, aus seiner Antwort wörtlich zu zitieren. Er bestreitet, Scheinmietverhältnisse abgeschlossen zu haben und Ferienwohnungen in dem Haus zu betreiben. Ob dies stimmt, müssen nun Gerichte klären. Denn gegen die Maßnahmen des Wohnungsamtes hat Lev K. geklagt. Erst im kommenden Jahr wird ein Urteil erwartet. Der Kampf gegen hochlukrative illegale Ferienwohnungen, er ist mitunter äußerst zäh. Sollte Lev K. vor Gericht verlieren, droht seiner GmbH ein Bußgeld von bis zu 250.000 Euro. Doch vorbestraft wäre er nicht, denn die Zweckentfremdung von Wohnungen ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Und keine Straftat.

Sendung: Abendschau, 03.12.2018, 19:30 Uhr, Super.Markt, 03.12.2018, 20:15 Uhr