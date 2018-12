rbb/Thomas Rautenberg Audio: Inforadio | 20.12.2018 | Thomas Rautenberg | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Familiennachzug für Geflüchtete in Berlin - Das lange Warten auf die Familie

20.12.18 | 06:14 Uhr

Oudai Alhomsi wartet seit drei Jahren darauf, seine Frau und die beiden Kinder nach Berlin zu holen. Er hat noch Hoffnung, denn seit dem 1. August dürfen Geflüchtete ihre engsten Angehörige nach Deutschland holen. Thomas Rautenberg hat den jungen Syrer besucht.

Oudai Alhomsi wohnt noch immer in einer WG in der Steglitzer Forststraße. Als wir uns vor einem halben Jahr hier trafen, war der 29-Jährige am Boden zerstört. Er wollte seinen Deutschkurs und seine Lehre bei der BVG als Elektroniker für Betriebstechnik aufgeben. Die Bundesregierung hatte zuvor den Familiennachzug für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus gestoppt. Oudai Alhomis Hoffnungen, seine Frau und die beiden Kinder nach Deutschland zu holen, waren geplatzt. Heute ist von Enttäuschung und Resignation bei Oudai Alhomsi nichts mehr zu spüren. "Es ist jetzt ganz anders, es hat sich um 180 Grad gedreht. Vor einigen Monaten hatte ich keine Chance mehr, auch keine Hoffnung. Und heute habe ich die Hoffnung wieder, denn der Weg ist geöffnet", berichtet der 29-Jährige.

Oudais hat bereits viele Papiere gesammelt

Oudais hofft darauf, dass seine Familie bald nach Deutschland kommen kann. Seit über drei Jahren sind sie getrennt. Seine Frau lebte mit der fünfjährigen Tochter und dem drei Jahre alten Sohn in Zataari, einem der größten und schlimmsten Flüchtlingscamps in Jordanien. Die junge Frau ist krank und braucht medizinische Behandlung. In den vergangenen Monaten sind die drei bei entfernten Bekannten in der Hauptstadt Amman untergekommen, sozusagen in Reichweite zur deutschen Botschaft. Die offizielle Anhörung in der deutschen Vertretung hat die 27-Jährige schon hinter sich gebracht, alle notwendigen Dokumente, wie Identifikationsnachweise oder Ehe- und Geburtsurkunden, liegen inzwischen vor, sagt Alhomsi. "Ich habe viele Papiere gesammelt. Meine Kinder sind in Jordanien geboren worden und wir mussten sie erst in Syrien melden lassen. Erst danach bekam ich die Papiere, wie Familienbuch oder auch Geburtsurkunden. Auch auf deutscher Seite musste ich alle Nachweise darüber vorlegen, was ich beruflich geschafft habe oder ob ich eine eigene Wohnung habe", erläutert der junge Syrer.

AWO: Mit dem neuen Gesetz hat sich nichts verbessert

Was für den Außenstehenden vielleicht einfach klingt, ist für die Betroffenen meistens eine komplizierte und vor allem zeitraubende Geschichte. Nur ein Beispiel: Um aus einem jordanischen Flüchtlingscamp an eine syrische Geburtsurkunde zu kommen, die die deutschen Behörden sehen wollen, müssen die Geflüchteten häufig Anwälte einschalten und auch bezahlen. Der Antrag selbst wird in Papierform über Tausende Kilometer hin und her geschoben, zwischen den Botschaften, der Ausländerbehörde und dem Bundesverwaltungsamt. Es dauert Monate bevor über ihn entschieden wird. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) betreut in Berlin die großen Asylberatungszentren. Von einer Verfahrensbeschleunigung im Interesse der Familien ist auch mit dem neuen Gesetz nichts zu spüren, sagt Manfred Nowak, stellvertretender AWO-Landeschef. "Aus unserer Sicht hat sich mit dem neuen Gesetz nichts verbessert. Es ist vielmehr das befürchtete Bürokratiemonster geworden", meint Nowak. "Unsere Kollegen, die in den Asylverfahren-Beratungsstellen die Hauptarbeit leisten, berichten immer wieder darüber, dass es große Probleme gibt." Somit sei die Sorge der Politik, dass beim Familiennachzug eine Sogwirkung entstehe, in der Praxis absolut unberechtigt, schätzt der AWO-Landeschef die Situation ein.

Bearbeitung mit "bürokratischer Langsamkeit"

Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 1. August sind nach Angaben der Bundesregierung etwa 45.000 Terminanfragen für Beratungsgespräche bei den deutschen Botschaften eingegangen. Knapp 5.000 konkrete Anträge auf Familienzusammenführung wurden von den Auslandsvertretungen geprüft und an die Ausländerbehörde zur Entscheidung weitergegeben. Daraufhin sind bis Ende November 1.562 Visa erteilt worden, sagt Ulla Jelpke, Bundestagsabgeordnete von der Fraktion Die Linke. Eigentlich hätte es zu diesem Zeitpunkt nach dem neuen Gesetz schon über 4.000 erteilte Visa sein müssen, stellt die Abgeordnete fest und spricht daher von einem politischen Offenbarungseid der großen Koalition. Die Politikerin ist vor allem "zutiefst erschrocken darüber, mit welch bürokratischer Langsamkeit in den letzten Wochen über die Anträge auf Familienzusammenführung entschieden worden ist. Bereits in den ersten Monaten hatten wir weit unter 100. Jetzt kann man voraussagen, dass das Kontingent nicht erreicht wird."

"Wir müssen aufklären, dass Migration nichts negatives ist"

Das Problem dabei ist, dass die ungenutzten Teile des Kontingents nicht in das kommende Jahr übertragen werden können. Wird die Zahl 5.000 am Jahresende nicht erreicht, werden die Plätze wohl verfallen, getrennt lebende Familien müssen noch länger auf ein Wiedersehen warten. Die Zahl von 300.000 Wartenden, die Bundesinnenminister Horst Seehofer ins Spiel gebracht hatte, sei also völlig aus der Luft gegriffen und das mache sie wütend, sagt Linken-Politikerin Ulla Jelpke. "Wenn man der Bevölkerung vorgaukelt, dass Hunderttausende oder Millionen Menschen kommen, haben wir das Problem, dass Angst gemacht wird. Dass es nicht bewältigt werden kann. Wir müssen auf alle Fälle aufklären, wie wichtig es für die geflüchteten Menschen ist, die hier leben – insbesondere auch was die Integration angeht, aber eben auch, dass Migration nichts negatives ist."

Ich verstehe, dass die Kinder 'Onkel' zu mir sagen, denn als Papa bin ich nur noch ein Bild in ihrem Kopf. Oudai Alhomsi

Wann über Alhomsis Antrag entschieden wird, bleibt offen

Oudai Alhomsi sagt, dass er nicht viel von Politik verstehe. Dafür wisse er inzwischen aber, was Warten heißt. "Seit Oktober 2015 habe ich meine Familie nicht gesehen. Meine Kinder nennen mich 'Onkel'. So einfach ist das. Ich verstehe, dass die Kinder 'Onkel' zu mir sagen, denn als Papa bin ich nur noch ein Bild in ihrem Kopf", berichtet der 29-jährige syrische Familienvater.

Er ist überzeugt davon, dass er ein Recht hat, mit seinen Angehörigen endlich in Deutschland zu leben. "Ich habe alle Bedingungen erfüllt: Ich bin integriert, habe die Sprache gelernt und ich kann für mich selbst sorgen", so Alhomsi. "Zweitens habe ich meine Familie seit langer Zeit nicht mehr gesehen und ich habe zwei Kinder, die noch dazu unter 14 Jahre alt sind." Der Antrag auf Familiennachzug der Familie Alhomsi ist bei der deutschen Botschaft in Amman gestellt. Wann über den Antrag entschieden wird, bleibt völlig offen - vielleicht in drei Wochen, vielleicht in drei Monaten, vielleicht auch erst in einem Jahr. Oudai Alhomsi hofft, dass nun alles ganz schnell gehen wird - nach über drei Jahren der Trennung.