Schon im Herbst monierte der CDU-Politiker Thorsten Schatz, in der ab Januar geltenden Verordnung blieben zu viele Fragen offen. Ungeklärt sei, was geschehe, wenn ein Halter den Hundeführerschein nicht bestehe, was mit Hunden passiere, die beim Wesenstest durchfallen und was die Verordnung für den Fall vorsehe, wenn ein Halter mehrere Hunde habe. Ob also die Prüfung pro Hund oder Halter gelte. Er verwies auch auf die ohnehin schon unterbesetzten Bezirksämter, die die Umsetzung der Verordnung kontrollieren sollen.