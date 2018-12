Bild: dpa/Andreas Lander

Gesetz für neuen Feiertag auf dem Weg - Berliner könnten schon am 8. März 2019 frei bekommen

13.12.18 | 14:49

Am 8. März sollen die Berliner mal so richtig chillen können - und, ähm, natürlich über die Gleichberechtigung nachdenken: Rot-Rot-Grün hat am Donnerstag das Gesetz für einen arbeitsfreien Frauentag auf den Weg gebracht - jetzt könnte es schnell gehen.



Der Internationale Frauentag soll in Berlin neuer gesetzlicher Feiertag werden. Dazu hat ein gemeinsamer Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD, Linke und Grüne am Donnerstag in erster Lesung das Berliner Abgeordnetenhaus passiert und wurde in den Innenausschuss verwiesen. Abschließend soll den Plänen zufolge darüber am 24. Januar abgestimmt werden. Damit könnten die Berliner schon 2019 am 8. März arbeitsfrei haben. Berlin wäre damit das erste Bundesland, das den Frauentag zum arbeitsfreien Tag erklärt.

"Sozialistischer Feiertag"

CDU-Politiker sprachen von einem "sozialistischen Feiertag", für den die Mehrheit der Berliner Umfragen zufolge "null Verständnis" habe. Umfragen zeigten, dass die Berliner einen christlichen Feiertag bevorzugen würden, sagte Stefan Evers, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Ein Feiertag dürfe kein Selbstzweck sein, sondern müsse sich "von unten aufdrängen", wie etwa der Reformationstag, betonte Evers.



Die AfD plädierte für eine "Volksbefragung" zu dem neuen gesetzlichen Feiertag, wie Martin Trefzer als Vertreter seiner Fraktion erklärte. Maren Jasper-Winter (FDP) betonte, dass die Gleichberechtigung von Frauen eine Herausforderung bleibe. Statt eines "Feiertagsgeredes" sei aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig.

Arbeitsfrei auch am 8. Mai nächsten Jahres?

Katina Schubert (Linke), erklärte hingegen, der Frauentag als gesetzlicher Feiertag "nimmt die strukturelle Diskriminierung von Frauen in den Blick" und signalisiere internationale Solidarität mit allen Freuen. Die SPD-Abgeordnete Iris Spranger sprach von einem "starken Signal für die Zukunft". Ähnlich äußerte sich auch die Abgeordnete von den Grünen, Anja Kofinger.



Nach einem Vorschlag von Seiten der SPD hatten sich Linke und Grüne im November ebenfalls für den 8. März ausgesprochen. Um diesen zu einem neuen gesetzlichen Feiertag zu machen, soll nach dem Willen der Regierungskoalition das Sonn- und Feiertagsgesetz geändert und ergänzt werden. Zudem soll der 8. Mai 2020 einmalig zum Feiertag erklärt werden: Anlass ist der 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa am 8. Mai 1945. Im Antrag zur Gesetzesänderung ist auch vorgesehen, den 8. Mai ebenso wie den 17. Juni als Tag des Volksaufstandes von 1953 in die Liste der Gedenk- und Trauertage Berlins aufzunehmen.

In Berlin neun Feiertage - in Bayern 13

Die Hauptstadt gehört zu den Bundesländern mit den wenigsten Feiertagen; aktuell sind es neun, in Bayern 13. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hatte dennoch am Mittwoch vor einem neuen Feiertag gewarnt. Ein zusätzlicher Feiertag würde das Bruttoinlandprodukt um 0,3 Prozent senken, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder.