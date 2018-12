Bild: imago/Weisflog

Forderungen von 20 Millionen Euro - Brandenburger Privatschulen verklagen Bildungsministerium

Die freien Schulen in Brandenburg wollen vor Gericht höhere Landeszuschüsse durchsetzen. Dazu seien 124 Klagen gegen das brandenburgische Bildungsministerium mit Forderungen von insgesamt 20 Millionen Euro beim Verwaltungsgericht eingereicht worden, teilte die Arbeitsgemeinschaft freier Schulen am Mittwoch in Potsdam mit. Für Lehrkräfte an staatlichen Schulen sei 2018 per Tarifvertrag eine zusätzliche Erfahrungsstufe mit höheren Vergütungen eingeführt worden. Dies sei jedoch bei den Zuschüssen für die Freien Schulen nicht berücksichtigt worden, hieß es zur Begründung.

Ministerium lehnt Gespräche bisher ab

Andere tarifliche Verbesserungen bei Grundschullehrern im staatlichen Schuldienst würden zwar an die freien Schulen weitergegeben. Dass die höhere Vergütung in einer neuen Erfahrungsstufe im Ländertarif den freien Schulen vorenthalten werde, komme jedoch einer Benachteiligung der Privatschulen gleich. Damit werde das Engagement der 176 freien Schulen mit 32.000 Schülerinnen und Schülern in Brandenburg abgestraft. Die Arbeitsgemeinschaft habe dem Ministerium bereits ein Stufenmodell bis 2021 zur Gewährung der Zuschüsse vorgeschlagen, hieß es weiter. Das Bildungsministerium sei jedoch nicht bereit gewesen, darüber zu sprechen. Das Versprechen von mehr Planbarkeit und mehr Transparenz bei der Umstellung der Finanzierung der freien Schulen 2011 und der damit einhergehenden Neuberechnung der Landeszuschüsse müsse ernstgenommen werden.

Höhere Herausforderungen - höhere Entlohnung

Durch die neue Erfahrungsstufe Sechs im Tarifvertrag der Länder (TV-L) steige die durchschnittliche Erfahrungsstufe in einer Lehrerlaufbahn von Stufe 4,33 auf mehr als 5,00, hieß es weiter. Dies müsse auch bei den Zuschüssen für die freien Schulen berücksichtigt werden. Die Herausforderungen an Schulen seien zudem erheblich gestiegen. Dies müsse sich auch in einer angemessenen Entlohnung niederschlagen. Aktuell erhalten die freien Schulen den Angaben zufolge je nach Schulform zwischen 65 und 85 Prozent der Kosten einer staatlichen Schule als Landeszuschuss. Die freien Träger müssten deshalb rund 2.000 Euro pro Schüler über Schulgeld oder Spenden finanzieren. In Brandenburg besuchen rund elf Prozent der Kinder und Jugendlichen eine der 176 Privatschulen im Land.