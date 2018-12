In der Debatte um den abgesetzten Leiter der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, erhält der Stiftungsrat prominenten Zuspruch. Unter der Überschrift "Es reicht!" kritisieren mehr als 40 Ex-DDR-Bürgerrechtler, Historiker, Musiker und Zeitzeugen in einer gemeinsamen Erklärung die Unterstützer Knabes.

Wer Gerichte umstandslos als politisch beeinflussbar und Teil einer linken Verschwörung des Stiftungsrats darstelle, bediene sich schlicht rechtspopulistischer Argumentationsfiguren, heißt es in der am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Erklärung, die dem rbb vorliegt [Download]. Die Unterstützer Knabes würden mit ihrer Kritik die Realität des Rechtsstaats in Frage stellen. Weiter heißt es:

Der Streit um die Personalie hatte sich weiter zugespitzt, als Knabe Ende November wieder in der Gedenkstätte Hohenschönhausen erschien , nachdem das Gericht die von ihm beantragte Verfügung erlassen hatte. Allerdings hatte die Senatskulturverwaltung ihrerseits eine gerichtliche Eilentscheidung beantragt. Diesem Eilantrag hatte das Gericht entsprochen. Nach Abwägung der beiderseitigen Interessen erscheine es zumutbar, dass Knabe bis zur Entscheidung über den Widerspruch der Stiftung nicht wieder tätig wird. Über den Widerspruch an sich werde zeitnah entschieden, hieß es.

Knabe setze alles daran, den Konflikt als eine Auseinandersetzung mit ihm als dem Vorsitzenden des Stiftungsrats darzustellen, sagte Senator Lederer damals. Das sei aber "definitiv" nicht richtig. Es habe schwere Versäumnisse der Gedenkstätten-Leitung gegeben. Inzwischen sei das Verhältnis zwischen dem gesamten Stiftungsrat und dem Direktor zerrüttet, sagte der Linken-Politiker der rbb-Abendschau. "Und insofern ist das, was wir jetzt entschieden habe, folgerichtig", so der Senator.

Die Bürgerrechtler, Künstler und Wissenschaftler, die sich am Mittwoch gemeinsam erklärten, sind der Meinung, dass der Streit zwischen Lederer und Knabe die Arbeit der Gedenkstätte beschädigt. Sie sähen "mit Sorge, dass das Anliegen der Aufarbeitung hinter der Debatte um eine Person verschwindet - zur Freude all jener, die die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur als störend empfinden."

In Zeiten, in denen es wieder mehr Menschen gebe, die die autoritäre und obrigkeitsstaatliche Führung eines Gemeinwesens begrüßen, sollte jeder Ort wichtig sein, der daran erinnere, wohin es führen kann, wenn man leichtfertig Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie zur Disposition stellt. Die Unterzeichner fordern zudem, die Amtszeit der künftigen Leitung der Gedenkstätte zu begrenzen.

Auch Mitarbeiter der Gedenkstätte haben sich am Mittwoch zu Wort gemeldet und in einer gemeinsamen Erklärung ebenfalls hinter den Beschluss des Stiftungsrates gestellt, den bisherigen Direktor und Vorstand Hubertus Knabe abzuberufen. "Wir halten diesen Schritt angesichts der Sachlage für notwendig", zitiert der in Berlin erscheinende "Tagesspiegel" (Mittwoch) aus dem Schreiben von 41 Mitarbeitern, Zeitzeugen und Historikern an die Gremien der von Berlin und vom Bund getragenen Stiftung sowie an das Abgeordnetenhaus und den Bundestag.