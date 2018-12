Offener Brief aus Hohenschönhausen

In der Debatte um den früheren Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen haben sich nun mehrere Mitarbeiter zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief bezeichnen die freien Mitarbeiter, Zeitzeugen und Historiker die Abberufung Hubertus Knabes als notwendig.