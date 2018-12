Bild: dpa/Valdez

Kurz nachdem im Herbst 1989 die DDR ihre Grenzen öffnet, trifft Bush auf Michail Gorbatschow. Auf einem Treffen in Malta erklären sie am 3. Dezember den Kalten Krieg für beendet und machen so den Weg frei für die deutsche Wiedervereinigung.