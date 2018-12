Das Botschaftsgebäude in Berlin befindet sich am Pariser Platz in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor. Wer sich in das Kondolenzbuch eintragen will, soll den Eingang an der Rückseite in der Behrenstraße nutzen.

George H. W. Bush starb im Alter von 94 Jahren. Der Republikaner war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der USA und maßgeblich an der deutschen Wiedervereinigung beteiligt, in deren Folge auch die geteilte Stadt Berlin wieder eins wurde.