Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat das Land Berlin aufgerufen, stärker in Kita-Personal zu investieren.



Derzeit sei es vor allem der Mangel an Fachkräften, der die Zahl der Kita-Plätze deutlich einschränke, so Giffey am Dienstag im rbb. Gäbe es genug Personal, könnten sofort mehrere hundert Kita-Plätze geschaffen werden, die Räume dafür seien da, so die Ministerin. "Ich erwarte, dass in Berlin ganz besonders ins Personal - in den Fachkraft-Kind-Schlüssel - investiert wird", sagte Franziska Giffey.