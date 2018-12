Bild: rbb/Friederike Steinberg/Clara Ehrmann

Petition gegen "Returning from Germany" - Rückkehr-Werbung: BMI lädt Kritiker zum Gespräch ein

09.12.18 | 08:22 Uhr

Über 30.000 Menschen haben die Petition "Weg mit #Rückkehr-Werbung des BMI" unterschrieben - als Reaktion auf die Plakat-Kampagne "Returning from Germany" des Bundesinnenministeriums. Politiker und Initiatoren treffen sich am Montag zum Gespräch.

Das Bundesinnenministerium hat die Initiatoren der Petition "Weg mit #Rückkehr-Werbung des BMI" am Montag für ein Gespräch eingeladen. Dabei wollen die Aktivisten ihre 30.000 gesammelten Unterschriften übergeben und konstruktive Kritik anbringen, sagte die Berliner Petitionsstarterin Hannah Hübner rbb|24. "Wir sehen es als große Chance, dem Innenministerium die Kritik aus verschiedenen Perspektiven darzustellen und wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, was bei dieser Kampagne schief gegangen ist", sagt Hübner. Das Bundesinnenministerium fordert derzeit Geflüchtete ohne Bleibeperspektive über Plakate auf, in ihre Heimatländer zurückzukehren. "Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!" steht in großen Lettern auf den Plakaten, die an zahlreichen Werbeflächen im Stadtgebiet hängen. Begleitet wird die Botschaft von weiteren Informationen: "Freiwillige Rückkehr: Bis zum 31.12.2018 bis zu zwölf Monate zusätzlich Wohnkosten sichern." Dieser Text ist auf Deutsch, daneben aber auch auf Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Paschtu oder Farsi zu lesen. Außerdem schlängeln sich die Flaggen von Afghanistan, Russland, Ägypten, Indien, dem Libanon, der Türkei und einigen afrikanischen Ländern über die Plakatwände.

"Menschen unterschiedlicher Perspektiven an einem Tisch"

Bei der Unterschriftenübergabe an das Bundesinnenministerium kommen neben Hübner Unterstützer verschiedener Vereine als "Stimmen aus der Zivilgesellschaft" zusammen. "Mich freut sehr, dass wir Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven an einen Tisch bringen", sagt Hübner. Unter anderem beteiligen sich der Sprecher der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Cihan Sinanoglu; der Sprecher der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, Tahir Dellar; die Vorständin von Moabit hilft e.V., Diana Henniges und Yann Leretaille von der Berlin Founders Unite. Neben Kritik wollen die Unterstützer der Petition mit dem BMI darüber sprechen, wie künftig anders die Rückkehr beworben werden kann. "Meines Erachtens saß die Zielgruppe nicht mit am Tisch. Man muss doch vor der Plakatveröffentlichung testen, wie das ankommt", kritisiert Hübner. Das sei ihrer Meinung nach nicht geschehen, sonst hätte es den Aufruhr nicht gegeben.



Menschen mit Migrationshintergrund fühlten sich unerwünscht

Für die Kampagne erntete das Bundesinnenministerium viel Kritik. "Viele Menschen haben sich auf die Füße getreten gefühlt", kritisiert Hübner. Denn die Kampagne verfehle ihr Ziel: Die Zielgruppe sei nicht angesprochen. Stattdessen suggerierten die verschiedenen Flaggen, dass auch legal lebende Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland unerwünscht seien.

Die Wut der Menschen über die Aktion hat sich auch in sozialen Netzwerken entladen. Das war für Hannah Hübner ein Zeichen dafür, dass ihre Petition Anklang finden würde. Die Unterschriftensammlung haben sie mit dem Hashtag "Deine Zukunft ohne Horst" beworben. "Das konnten wir uns nicht verkneifen. Es hat sich einfach gut geeignet, weil Seehofer als Spitze vom BMI für die Kampagne zuständig ist", sagte Hübner in der rbb Abendshow vom 29. November. Bis zum Ende des Jahres läuft die Kampagne des BMI in der jetzigen Version weiter. "Insofern bin ich pessimistisch, dass sich schnell was ändern kann." Aber auch noch nächstes Jahr würden noch Asylsuchende abgelehnt, sagt Hübner. Sie hofft, dass das BMI nach dem Gespräch am Montag seine Werbestrategie überdenkt und die Kampagne überarbeitet.