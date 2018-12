Von Januar an müssen Hundebesitzer eine Prüfung ablegen, wenn sie ihr Tier ohne Leine laufen lassen wollen. Sinnvoll? Eine Zumutung? Wie auch immer man dazu steht: Die Umsetzung ist so oder so kompliziert. Von Marcus Groß

Die schwarze Labradorhündin Emmy und Frauchen Daniela Wäsche kommen seit Anfang des Jahres in die Hundeschule. Ihr Ziel: Emmy soll fit gemacht werden für die Prüfung im nächsten Jahr. "Wir haben für alles ein Hörzeichen und ein Sichtzeichen", sagt Daniela. "Und wenn ich Glück hab', klappt eines von beidem." Wenn Emmy und Daniela Wäsche die Sachkundeprüfung - so heißt der Hundeführerschein offiziell - bestehen, darf die junge Hündin auch mal ohne Leine spazieren gehen. Vorher muss ihre Halterin 30 theoretische Fragen beantworten und die verspielte Emmy 15 praktische Übungen bestehen. Beobachtet wird das Training von der Besitzerin der Hundeschule, Katja Kraus - sie nimmt am Ende die Prüfung ab. Die einzelnen Übungen seien Alltagssituationen, wie die Begrüßung eines anderen Menschens, erläutert Kraus. "Der Hund soll dabei unauffällig sein: Er kann, liegen, sitzen oder stehen - aber er soll niemanden bedrängen."

Gisela Düllberg mit Hund Paulchen sieht das anders. Sie hat vor 20 Jahren die Bürgerinitiative "Berliner Schnauze" mitgegründet. Schon damals hatte sie der Leinenzwang, der in Berliner Parks eingeführt wurde, aufgeregt. Jetzt ist sie überzeugte Gegnerin der Leinenpflicht. Es komme auf die Kommunikation zwischen Mensch und Tier an, erklärt die ehemalige Lehrerin. Hunde gehören für sie nur dann an die Leine, wenn sie nicht hören oder nicht erzogen sind.



Sie hat keine Sorge, dass ihr Paulchen ohne Leine auf die Straße rennt. "Der Leinenzwang führt dazu, dass wir immer mehr verhaltensgestörte Hunde bekommen. Ein Hund an der kurzen Leine kann seine natürliche Körpersprache nicht ausleben, hat Angst und kann aggressiv werden."

Hundeerziehung ist für sie das Mittel der Wahl. Hundeschulen findet sie gut, einen Pflichtführerschein aber lehnt sie ab. "Man kann die Bürger nicht immer wie Idioten behandeln. Die Bürger sind nicht dumm und wissen selber, was sie tun. Durch positive Anreize kann man viel mehr erreichen als durch Zwang und Strafe."

Mit ihrer Bürgerinitiative fordert Gisela Düllberg mehr Hundeauslaufgebiete. Denn 2019 müssen Paulchen und Co. in öffentlichen Grünanlagen, im Wald und in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin an die Leine. Hunde-Führerschein hin oder her.