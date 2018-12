imageBROKER/Dietmar Plewka Audio: Inforadio, 18.12.2018, Sebastian Schöbel | Bild: imageBROKER/Dietmar Plewka

Ärger um neue Verordnung zum Hundegesetz - "Das wird sehr viel Chaos geben"

18.12.18 | 07:21 Uhr

Ab 1. Januar gilt in ganz Berlin Leinenzwang für Hunde - außer an bestimmten Orten, für bestimmte Hunde und für sachkundige Halter. Doch die Verwaltung weiß gar nicht, wie sie das kontrollieren soll, denn es gibt viele Unsicherheiten. Von Sebastian Schöbel



Der Grunewald an einem kalten Dezembermorgen: Im Hundeauslaufgebiet unweit des Jagdschlosses dürfen die Vierbeiner von der Leine gelassen werden. Hundedame Bella genießt die Freiheit: Das wuschelige Energiebündel wartet ungeduldig, während sich Frauchen noch kurz mit zwei anderen Hundebesitzerinnen austauscht. Eine Hundeschule oder Sachkundeprüfung habe sie mit Bella nie absolviert. "Mit dem Gedanken habe ich immer wal wieder gespielt", sagt sie. "Aber ich hatte mit vier Jahren meinen ersten Hund und hab' schon so'n Händchen dafür."



Mehr zum Thema rbb/ Marcus Groß Neue Vorschrift ab Januar - Hundeführerschein in Berlin wird Pflicht - und auch wieder nicht

Der richtige und der falsche Kotbeutel

Das "Händchen" reicht allerdings ab 1. Januar 2019 nicht mehr. Dann gilt durch die Verordnung zum Hundegesetz fast überall in Berlin Leinenzwang: In Parks, Sportplätzen, Geschäften, Fußgängerzonen und sogar in Treppenhäusern. Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel findet das völlig richtig. Schließlich gebe es eben Menschen, die Angst vor den Tieren haben.



Was Hikel und einige seiner Berliner Amtskollegen an der Verordnung zum Hundegesetz jedoch stört, sind dessen Unschärfen: Zum Beispiel steht da, dass Hundehalter einen Kotbeutel oder "etwas ähnliches" mitführen müssen, sagt Hikel. "Was heißt denn 'etwas ähnliches'? Das könnte ein Taschentuch sein, das könnte eine große Einkaufstüte sein. Die Kollegen vom Ordnungsamt stehen dann vor der großen Schwierigkeit, zu entscheiden, ob es jetzt geeignet ist für Hundekot oder nicht. "Passt die Tüte zum Häufchen? Das müssten die Ordnungsamtsmitarbeiter dann direkt mit den Hundehaltern ausdiskutieren."



So funktioniert das Hundegesetz dpa/Lukas Schulze

Welcher Hund gehört zum "Bestand"?

Besonders problematisch sind aus Hikels Sicht jedoch die Ausnahmen von der Leinenpflicht: Die gibt es für Hunde, die von ihren Besitzern schon vor dem 22. Juli 2016 gehalten wurden. Sie sind sogenannte "Bestandshunde". So wie Bella zum Beispiel, die schon seit zwölf Jahren bei ihrem Frauchen lebt. Bella darf also auch im neuen Jahr auf unbelebten Straßen und Flächen ohne Leine herumrennen.



Doch man sehe es vielen Hundebesitzern eben nicht an, wie lange sie ihr Tier schon haben, sagt Bürgermeister Hikel. "Die müssen aber auch nichts mitführen, was ausweist, dass ihr Hund ein Bestandshund ist. Dann muss der Kollege vom Ordnungsamt entscheiden. Das ist praktisch nicht durchführbar." Was in der belebten Innenstadt vielleicht seltener zum Problem werden dürfte - in ruhigen Wohngegenden außerhalb des S-Bahn-Rings aber schon. Da sind Diskussionen vorgrammiert. "Wir haben einen hohen Verwaltungsaufwand, das zu kontrollieren. Und die Bürger fragen: Was habt ihr da eigentlich gemacht?"



Fachliche Mängel bei der Sachkundeprüfung

"Das wird sehr viel Chaos geben in den nächsten Wochen",sagt Lars Thiemann, Hundetrainer, Verhaltensexperte und Prüfer für Hundesachkunde. Viele Hundehalter würden die neue Verordnung noch gar nicht kennen, befürchtet er. Und die Sachkundeprüfung, die man braucht, um seinen Hund wenigstens ein bisschen vom Leinenzwang zu befreien, habe inhaltliche Schwächen. Einige Prüfungsinhalte zum Verhalten von Hunden, zum Beispiel wann sie Angst haben oder wann sie anderen Hunden gegenüber aggressiv auftreten, seien schlicht nicht richtig.

"Es wäre schön, wenn sie da Fachleute zu Rate gezogen hätten. Es gibt ja genügend in Berlin, die sich damit auskennen." Und so gibt es viel Unmut über die Verordnung zum Berliner Hundegesetz, die ab 1. Januar gilt: Bei den Behörden, bei Hundebesitzern und bei Hundeexperten. Und eventuell auch bei dem ein oder anderen Hund.

Fragen und Antworten Wo muss ich meinen Hund an die Leine nehmen? Ab dem 1. Januar müssen alle Hunde in Berlin grundsätzlich an die Leine. Auf der Straße genauso, wie in Park, Wald, Bus, Bahn, Treppenhäusern von Wohnhäusern und anderem. Kurz: überall außerhalb von privaten Grundstücken und geschlossenen Räumen.

Ausnahmen von der Leinenpflicht Ausnahmen gibt es nur für Brachflächen, ausgewiesene Hundesauslaufgebiete und unbelebte Straßen und Plätze. Nur da dürfen bestimmte Hunde von der Leine.



Diese bestimmten Hunde sind:

· solche, die von ihren Besitzer schon vor dem 22. Juli 2016 gehalten wurden.

· Hunde, deren Halter von Beruf sachkundig sind (z.B. Tierärzte oder Hundeführer bei der Polizei) oder eine Sachkundebescheinigung haben. Um die zu bekommen, muss jeder, der einen Hund auf Brachflächen und unbelebten Straßen und Plätzen (nachts, wenn sonst niemand unterwegs ist) von der Leine lassen will, eine theoretische und eine praktische Prüfung machen.

· Das bedeutet: Wenn in einer Familie alle die Möglichkeit haben wollen, den Hund von der Leine zu lassen, muss jeder Einzelne die Sachkundeprüfung machen.

Muss ich die Sachkundeprüfung ("Hundeführerschein") machen? Nein, dies ist freiwillig. Sie benötigen ihn nur, wenn Sie ihren Hund von der allgemeinen Leinenpflicht befreien wollen. Wer die Kosten und Mühen der Sachkundeprüfung nicht auf sich nehmen will, dem bleiben die Hundeauslaufgebiete. Hier können Hunde auch weiterhin ohne Leine herumlaufen. Die ausgewiesenen Hundeauslaufgebiete und -freilaufflächen in Berlin finden Sie hier.

Wo kann ich die Sachkundeprüfung machen? Eine Sachkundeprüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Beides können Sie ab dem 1. Januar 2019 ablegen und Ihren Hund damit für den begrenzten Freigang qualifizieren. Die Prüfung kann bei Sachverständigen abgelegt werden. Eine Liste der Sachverständigen erhalten Sie bei den Ordnungsämtern der Bezirke.



Zu der Prüfung müssen Sie sich bei Ihrem Bezirksamt anmelden, dann folgen etwa 30 Fragen im theoretischen Teil, von denen Sie binnen 45 Minuten 70 Prozent richtig beantworten müssen. Den praktischen Teil führen die Hundeschulen in einer ein- bis zweistündigen Prüfung durch, bei der vor allem Gehorsam und Wesen des Hundes im Fokus stehen. Die Kosten variieren ab 90 Euro aufwärts. Dabei gilt: Ein Hund, ein Halter. Bei Verstoß droht ein Ordnungsgeld von 25 Euro.

Offene Fragen Schon im Herbst monierte der CDU-Politiker Thorsten Schatz, in der ab Januar geltenden Verordnung blieben zu viele Fragen offen. Ungeklärt sei, was geschehe, wenn ein Halter den Hundeführerschein nicht bestehe, was mit Hunden passiere, die beim Wesenstest durchfallen und was die Verordnung für den Fall vorsehe, wenn ein Halter mehrere Hunde habe. Ob also die Prüfung pro Hund oder Halter gelte. Er verwies auch auf die ohnehin schon unterbesetzten Bezirksämter, die die Umsetzung der Verordnung kontrollieren sollen. Alle anzeigen