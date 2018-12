Senat ernennt Streese und will entlassenen Kirchner halten

Der Berliner Senat hat am Dienstag Ingmar Streese zum neuen Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ernannt. Er folgt damit auf den schwer erkrankten Jens-Holger Kirchner. Die zuständige Senatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) hatte vergangenen Mittwoch angekündigt, Kirchner gegen seinen Willen in den einstweiligen Ruhestand versetzen zu wollen, da seine Stelle seit Monaten verwaist ist.