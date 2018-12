Warum Airbnb so erfolgreich ist, weiß Jan-Stephan* aus eigener Erfahrung - als Tourist, aber auch als Gastgeber. Der Erzieher lebt in einer 2,5-Zimmer-Wohnung im Berliner Ortsteil Charlottenburg und bietet diese seit 2013 auf Airbnb an. Wenn er verreist, inseriert er die ganze Wohnung, ansonsten regelmäßig auch ein einzelnes Zimmer - für "Mitbewohner", wie er sagt.

Dann habe ich eine Werbung von Airbnb gesehen und wir haben darüber eine Wohnung in einem Teil von New York gefunden, der stark an Friedrichshain erinnert - für 80 Dollar die Nacht, eine Privatwohnung mit Küche, Bad und Ledersofa und allem, was dazu gehört, und das war dann einfach mal eine ganz andere Art, Urlaub zu machen.

Jan-Stephan: Das war, als ich selber mal Urlaub in New York machen wollte und dann die Preise gesehen habe, also 100 Dollar für ein total ranziges Hotelzimmer oder ein Zimmer in einem Hostel mit anderen Touristen für 69 Dollar - das war alles überhaupt nicht attraktiv.

Ich persönlich habe dadurch soziale Kontakte. Ich lerne die Welt kennen, habe sie zu Gast, wenn man so will - und ich habe jetzt Freunde in Ländern, wo ich sonst nie hingekommen wäre: in Taiwan, in Panama. Es gab auch schon Gegenbesuche.

Also meine Wohnung kostet 585 Euro warm, aber wenn man alles hinzurechnet, also Internet, Netflix, Telefon, Strom usw. - dann kommt man schon auf insgesamt 800 Euro, und wenn ich jetzt hier mit meiner Freundin wohnen würde, müsste jeder ungefähr 400 Euro bezahlen.

Ja, irgendwann habe ich vom Thema Zweckentfremdung gehört. Aber es war irgendwie noch nicht besonders konkret, und auch von Strafen war noch nicht die Rede. Es gab überhaupt kein Prozedere und das mit der Anmeldung und der Registrierung war alles noch unklar, und dann hab ich halt erst mal abgewartet. Jetzt ist ja alles klar, also zumindest die Strafen sind klar, und was geht und was nicht. Aber ich bekomme trotzdem keine Genehmigung. Das ist sehr frustrierend. Das ist alles total enttäuschend für mich, wie das gelaufen ist.

Ich musste also diese Sache beim Bezirksamt zurücknehmen und noch 22,50 Euro zahlen, also ein Zehntel der Gebühr, die für eine Genehmigung fällig gewesen wäre.

Ja, ein paar Wochen später habe ich versucht, der Behörde einfach nur die Vermietung eines einzelnen Zimmers anzuzeigen. Zuerst schien das alles auch sehr, sehr einfach mit dieser Anzeige zu sein: Man schickt ein Formular ans Bezirksamt und soll die Registriernummer einfach per Brief zugeschickt bekommen.

Mein Workaround [eine behelfsmäßige Lösung, Anm. der Red.] ist jetzt so, dass ich so etwas wie eine WG habe: Dazu habe ich die Mindest-Aufenthaltsdauer auf 45 Tage hochgesetzt. Dadurch bekomme ich entsprechend weniger Buchungen und weniger Anfragen, denn jemand hat das Zimmer dann sechs Wochen oder länger. Vorher war es flexibel - da konnte man auch mal sagen: Jetzt hab ich mal Lust, jetzt habe ich meine Freunde für eine Woche oder für zwei Wochen zu Gast, und dann hab ich wieder keinen.

Am längsten war mal eine Frau da, die mein Zimmer genutzt hat, um nach Wohnungen zu suchen. Sie hat immer wieder verlängert und war dann insgesamt sieben Monate da, bis sie dann in ihre eigene Wohnung gezogen ist. Es hat sich ja herumgesprochen, dass man mehr Zeit einplanen muss, um etwas Unbewohntes zu finden in Berlin.

Nee, weil meine Wohnung dem Markt nie zur Verfügung steht. Ich wohne da drin, und wenn ich im Urlaub bin, ist die Wohnung leer. Ich sehe mich weder als Täter, der die Miete hochtreibt, noch nehme ich hier jemandem Wohnraum weg. Im Gegenteil: Es ist wie eine Zwischennutzung, dass man jemanden noch unterkriegt, weil die Leute, die in Berlin mit einem neuen Job anfangen, die müssen auch irgendwohin. Die kommen ja so oder so.

Es ist schwierig, dass jetzt von offizieller Behördenseite - von der Stadt, die eigentlich für die Bürger da ist - zu Denunziation aufgerufen wird. Damals im Unterricht in der sechsten Klasse hieß es immer: 'So etwas soll nie wieder passieren'. Und jetzt gibt es ganz offiziell ein Denunziationsportal, wo man jemanden anonym anzeigen kann. So etwas gibt es kaum in einem anderen Fall. Ich glaube, im Steuerwesen gibt es das auch nicht. Und hier ist es so offensichtlich: 'Zeigen sie Ihren Nachbarn an, wenn sie vermuten, dass da Touristen ein- und ausgehen!'.

Das finde ich schwierig, dass da 60 Leute eingestellt werden, die diese Wohnungsbesichtigungen machen und dem nachforschen wollen, wer so etwas macht. Die Leute fehlen ja in der Kfz-Zulassungsstelle, im Standesamt, überall, wo gebaut wird. Aber wie viele Einnahmen können die überhaupt generieren über Strafen, wenn es überhaupt nur 20.000 Inserate gibt in der Stadt? Also das ist alles ein bisschen unverhältnismäßig.

Das Interview führte Daniel Marschke.

* Weil der Interviewpartner anonym bleiben möchte, hat die Redaktion Namen und Alter geändert.

** Nach Auskunft des Berliner Mietervereins liegt die Grenze nicht bei 45 Tagen. Erst, wenn jemand mindestens zwei Monate in einer Wohnung wohnt, werde davon ausgegangen, dass es sich nicht um die Beherbergung von Feriengästen und damit auch nicht um eine Zweckentfremdung handelt, sagte der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, rbb|24.