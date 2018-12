Die Diskussion um Plastikmüll gipfelte dieses Jahr in Einweg-Plastik-Verbot der Europäischen Union. Wäre es schon da, hätten wir es leichter gehabt: In der Fastenzeit verzichteten wir auf Plastik. Was ist daraus geworden? Von Bettina Rehmann

Gerade erst wurde ein EU-weites Verbot von Einweg-Plastik auf den Weg gebracht. Aber wohl erst in ein paar Jahren wird ein entsprechendes Gesetz gelten, das Wegwerfartikel aus Kunststoff verbieten soll. Ob unnütze Verpackungen wie die Tüte um die Bundmöhren oder der Plastiküberzug der Bio-Gurke dann auch passé sind, ist offen. Ich kann die verzweifelte Wut der Kundin aus der Gemüseabteilung so gut nachvollziehen: In der Fastenzeit habe ich sechs Wochen lang dokumentiert, wie Plastikverzicht im Alltag meiner Familie funktioniert. Am meisten beschäftigt hat uns der Verzicht im Bereich Lebensmittel. Und warum Obst und Gemüse verpackt ist, wie es eben verpackt ist, ist bisweilen nicht nachzuvollziehen.

Wütend reißt die ältere Dame die durchsichtige Verpackung von den Bundmöhren und wirft sie zurück ins Gemüseregal. "Muss das denn noch extra verpackt sein", schimpft sie eher, als sie es fragt, laut in den Supermarkt hinein. Sie schaut mich erwartungsvoll an, ich stimme natürlich zu. Doch gleichzeitig bin ich beschämt. Ich wollte selbst gerade zu den in Plastikfolie verpackten Bio-Zucchini greifen, was ich jetzt lasse. Hier, im Discounter um die Ecke, ist die Auswahl an ökologisch oder gar nicht verpackten Produkten eher bescheiden.

In den Reaktionen und Kommentaren schilderten viele, sie würden auch versuchen wollen, auf Plastikverpackungen zu verzichten, jedoch ist in den Supermärkten nach wie vor das meiste in Plastik eingepackt, bemerkenswerterweise auch Bioprodukte (man könnte meinen, dass Bio auch "bio" verpackt sein sollte, aber das ist eine andere Diskussion). Während unseres Experiments – wir konsumierten nahezu kein Plastik in der Zeit und reduzierten unseren Müll drastisch – haben wir uns häufig für Produkte entschieden, die wir sonst nicht gekauft hätten.

So griffen wir beispielsweise zu den gespritzten statt zu den Bio-Tomaten. Seitdem wir nicht mehr komplett auf Plastik verzichten, kaufen wir wieder eher die Bio-Tomaten. Im Bioladen gibt es die auch unverpackt, das ist kein Problem. Nur muss ich dafür in den nächsten Stadtteil fahren. Beim Discounter gibt es mittlerweile in Pappe verpackte Bio-Tomaten. Wobei es auch hierbei auf den Ort ankommt: In unserem Bezirk gibt es die zwar beispielsweise in einer Discounterfiliale in Friedrichshagen, nicht aber in der Filiale desselben Discounters im Allendeviertel.

Wir haben es in den 40 Tagen der Fastenzeit nicht geschafft, gar keinen Plastikmüll zu produzieren – wir haben ja auch noch Vorräte verbraucht. Aber es war sehr wenig. So wenig ist es heute nicht mehr, meist kommt bei uns als dreiköpfiger und zeitweise vierköpfiger Familie nach zwei Wochen ein voller gelber Sack zusammen.

Bei Drogerieartikeln kommt man mittlerweile schon recht gut ohne Plastik aus, zumindest ohne neues Plastik. Wasch- oder Spülmittel gibt es in Flaschen aus pflanzenbasierten Kunststoffen mit geringem Recyclingplastikanteil, Shampoo-Seife gibt es jetzt auch im Drogeriemarkt. In diesem Bereich fiel es uns am leichtesten, viel weniger zu konsumieren, und wir behalten es bei. Bei den Milchprodukten sind wir bei den Pfandflaschen und –gläsern geblieben, obwohl ich auch hier gestehen muss, dass hin und wieder beim Discounter-Einkauf auch Tetrapaks ihren Weg in den Einkaufswagen finden. Die Stoffwindeln wechseln sich heute wieder häufiger mit den herkömmlichen Wegwerfwindeln ab, allerdings gibt es zum Glück mittlerweile bezahlbare Ökowindeln.