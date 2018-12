Bild: AP/Schreiber

Reporter ohne Grenzen fordern Freilassung - Berliner Journalist sitzt in Venezuela im Gefängnis

30.12.18 | 14:31 Uhr

Seit Mitte November ist der Berliner Journalist Billy Six in Venezuela inhaftiert. Der Vorwurf lautet auf Spionage und Rebellion. Die Organisation Reporter ohne Grenzen verlangt die Freilassung des 32-Jährigen, der für die rechtsnationale "Junge Freiheit" schreibt.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) verlangt die Freilassung des deutschen Journalisten Billy Six, der seit sechs Wochen in Venezuela inhaftiert ist. Der 32-jährige gebürtige Berliner soll sich in einem Gefängnis des Geheimdienstes Sebin befinden, ihm wird nach Berichten aus dem Land Spionage und Rebellion vorgeworfen. Nach Angaben der venezolanischen Nichtregierungsorganisation Espacio Público war Six zeitweise im Hungerstreik. Nach eigenen Angaben leidet er an Dengue-Fieber. Im Falle einer Verurteilung durch ein Militärtribunal drohen ihm bis zu 28 Jahre Haft.

Six schreibt für "Junge Freiheit"

ROG bezweifelt die Spionagevorwürfe gegen Six. Es sei ein gängiges Mittel autoritärer Regime, recherchierende Journalisten der Spionage zu bezichtigen, sagte Vorstandssprecher Michael Rediske. Auf der Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr erstellt, steht das von dem Sozialisten Nicolas Maduro regierte Venezuela auf Platz 143 von 180. Six schreibt als freier Mitarbeiter unter anderem für die Wochenzeitung "Junge Freiheit", die als Sprachrohr der "Neuen Rechten" gilt. Unter den Hashtags #FreeBilly und #FreeBillySix wird in den sozialen Netzwerken für seine Freilassung geworben. Dem Aufruf hat sich auch "Welt"-Reporter Deniz Yücel angeschlossen, der ein Jahr lang in türkischer Haft saß.

AA hat Kontakt aufgenommen

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte, man stehe mit den venezolanischen Behörden in Kontakt, und schöpfe die diplomatischen Möglichkeiten aus, um einen Haftbesuch zu ermöglichen. Bisher habe es ein Telefonat mit Six gegeben.

Nach ROG-Angaben saß Six bereits ab Dezember 2012 für einige Monate in einem syrischen Gefängnis. Die dortigen Behörden hätten ihm illegale Einreise und Terrorismus vorgeworfen.