Trotz Ende des Mietvertrags - Jugendzentrum Potse lässt Schlüsselübergabe platzen

31.12.18 | 14:41 Uhr

Nach fast 50 Jahren sollte an diesem Montag eigentlich die Zeit des Jugendzentrums Potse in Schöneberg zu Ende gehen. Doch die Schlüsselübergabe platzte. Am Abend könnte die Lage an der Potsdamer Straße brenzlig werden - aus einem ganz anderen Grund.



Das Kollektiv des linken Jugendtreffs Potse weigert sich, seine Räumlichkeiten in der Potsdamer Straße 180 aufzugeben. Eigentlich sollten am Montag die Schlüssel an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg übergeben werden, das passierte nach rbb-Informationen nur für das im selben Haus ansässige Jugendprojekt Drugstore, nicht jedoch für das Jugendzentrum Potse.



In einer bei Twitter veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, die für die Schließung der Potse "angebotenen Ersatzräumlichkeiten stellen im besten Falle einen Witz dar. Hiermit verhöhnt die Politik die jahrzehntelange, ehrenamtliche Arbeit, die von Generationen an Jugendlichen geleistet wurde und wird." Rund 150 Menschen demonstrierten am Montag nach Veranstalterangaben vor dem Gebäude in der Potsdamer Straße. Nach Angaben der Polizei gab es zunächst keine Zwischenfälle. Im Internet wurde zu Solidarität und zur Besetzung des Hauses aufgerufen.

Die Berliner Polizei wollte die Besetzung der Räume auf Anfrage von rbb|24 am Montagmittag zunächst nicht bestätigen, verwies aber grundsätzlich darauf, dass die Mieter noch bis zum Ablauf des Tages die Berechtigung haben, in den Räumlichkeiten zu bleiben, weswegen von einer "Besetzung" insoweit noch nicht die Rede sein könne. Zudem handele es sich bislang nicht um erkennbaren Straftaten, so eine Sprecherin. Über die nächsten Schritte entscheidet der Eigentümer. Sollte es zu einer Räumung kommen, wäre der Gerichtsvollzieher zuständig.



Anlaufstelle seit fast 50 Jahren

Das Motto der linken Kulturprojekte Potse und Drugstore lautet "Von Punks für Punks - ein Veranstaltungsort für Parties und Konzerte zum Nulltarif". Die beiden Jugendclubs sind seit den 1970er Jahren Anlaufstellen für Jugendliche. Das autonome Jugendzentrum kämpft seit Jahren um seinen Erhalt. Vor einiger Zeit hat ihnen der jetzige Hauseigentümer – ein Investor – gekündigt. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat sich um Ausweichquartiere bemüht. Diese sind aus Sicht von Drugstore und Potse mit Blick auf das Veranstaltungskonzept wenig geeignet und existenzgefährdend.

Die Potsdamer Straße im Berliner Westen wird zunehmend von Bürogebäuden, Galerien, Boutiquen und Eigentumswohnungen mit steigenden Immobilienpreisen geprägt.



Straßenecke steht ohnehin unter besonderer Beobachtung der Polizei

Die Straßenkreuzung Potsdamer Straße / Pallasstraße steht am Silvesterabend ohnehin unter besonderer Beobachtung der Polizei. Hier kam es in den vergangenen Jahren zum Jahreswechsel zu Ausschreitungen und auch zu Gewalt gegen Polizeibeamte.

"Wir haben unsere Präsenz dort deswegen in diesem Jahr verstärkt, unter anderem auch mit Kollegen und Kolleginnen in zivil", sagte die Polizeisprecherin. Genaue Zahlen zu den Einsatzkräften wollte sie nicht nennen.

