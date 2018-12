dpa Video: Brandenburg Aktuell | 14.12.2018 | H.Christ/ I. Alboga | Bild: dpa

Straftäter freigelassen - Justizminister Ludwig räumt hohe Belastung der Gerichte ein

14.12.18 | 21:28

Nach der Freilassung eines wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilten Mannes aus Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) hat Justizminister Stefan Ludwig (Linke) jegliche Verantwortung zurückgewiesen.

"Individueller Fehler"

Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg habe in der Begründung zur Haftentlassung festgestellt, dass die Verzögerung seines Verfahrens wegen einer verspäteten Fertigstellung des Protokolls vermeidbar gewesen wäre, sagte Ludwig am Freitag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag. Daher habe es sich um einen "individuellen Fehler" des Vorsitzenden Richters gehandelt, so der Minister. Grund für die Haftentlassung sei daher nicht Personalmangel am Landgericht Potsdam, sagte Ludwig.

Gleichzeitig räumte der Minister ein, dass die Gerichte in Brandenburg wegen des Personalabbaus hoch belastet seien. In den vergangenen 20 Jahren seien 1.850 Stellen in der Justiz gestrichenworden. Nachdem die Landesregierung den Personalabbau gestoppt habe und nun zusätzliche Richter einstelle, werde es noch eine Zeit dauern, bis alle Altfälle abgearbeitet seien.

Unter Tatverdacht auf freiem Fuß

Die Opposition im Landtag wirft der rot-roten Landesregierung vor, die Justiz mit zu wenig Personal auszustatten. Dadurch sei es mehrfach dazu gekommen, dass Straftäter wegen überlanger Verfahren freigelassen werden mussten, sagte der CDU-Rechtsexperte Danny Eichelbaum. So seien im Jahr 2015 zwei Sexualstraftäter aus der Haft entlassen worden, weil sich ihre Prozesse verzögert hatten. Das OLG hatte den 64-Jährigen vergangene Woche nach einem Jahr und neun Monaten Untersuchungshaft freigelassen, obwohl die Richter weiter dringenden Tatverdacht und Fluchtgefahr sahen. Dennoch sei dem Mann eine Fortdauer der Haft wegen der Verzögerungen in dem von ihm angestrengten Revisionsverfahren nicht zuzumuten.

Auch in dem Revisionsverfahren gegen den ehemaligen NPD-Politiker wegen der Brandstiftung an einem geplanten Flüchtlingsheim in Nauen hat der Verteidiger Sven Oliver Milke Haftbeschwerde eingelegt. Schneider sitzt bereits seit März 2016 in Untersuchungshaft, und das Verfahren in Potsdam ist noch bis März 2019 terminiert. In der kommenden Woche will das Landgericht entscheiden. Milke hat bereits angekündigt, er werde ebenfalls das OLG anrufen, falls Schneider nicht freigelassen werde.