Deutsche Wohnen will Wohnungen kaufen

Der Berliner Senat und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wollen am Mittwoch nach einem gemeinsamen Weg suchen, wie der Verkauf von rund 700 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee an die Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen verhindert werden kann. Das bestätigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) dem rbb.

Bislang haben Kollatz und der grüne Baustadtrat aus Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, unterschiedliche Vorstellungen, wie den Mieterinnen und Mietern geholfen werden kann. Diese fürchten Mieterhöhungen, sollten ihre Wohnungen endgültig in den Besitz der Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen übergehen.