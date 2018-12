Wotsch Berlin Samstag, 29.12.2018 | 20:01 Uhr

Frau Koppers entkoppelte sich und die Elitenschicht von der Lebenswirklichkeit derer, denen sie dienen soll und die ihr Gehalt finanzieren, wenn ihr Vorschlag akzeptiert würde. Ich will hingegen, dass wesentliche soziale Normen eingehalten werden und mit rechtlichen Mitteln gegen diejenigen, die die von der Allgemeinheit gesetzten Regeln missachten und brechen, durchgesetzt werden (Ich brauche zB. Verlässlichkeit, Gleichbehandlung und Verbindlichkeit). Die erforderlichen Mittel bereitzustellen ist der Job, der zu verstehen und der zu machen ist. Das richtet sich an die Nicht-ohne-Grund-Unter-zehn-Prozent-SPD ebenso, wie an den verantwortlichen Innenpolitiker.