Debatte um Schulessen - "Ein kostenloses Mittagessen gehört dazu"

05.12.18 | 06:42 Uhr

Nach dem Willen von Rot-Rot-Grün soll das Mittagessen an den Grundschulen künftig nichts mehr kosten - doch das Vorhaben stößt auf Kritik. Kostenloses Essen habe kein gutes Image, sagt die FDP. Die CDU findet es gar ungerecht. Die meisten Eltern aber freuen sich.



Die gute Konjunktur und einkommensstarke Zuzügler machen es möglich: Im zu Ende gehenden Jahr wird das Land Berlin zum siebten Mal in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielen - aller Voraussicht nach rund 1,2 Milliarden Euro. Geld, mit dem der rot-rot-grüne Senat unter anderem den Bau neuer Schulen und die Schulsanierung vorantreiben möchte. Aber auch die Eltern schulpflichtiger Kinder sollen im Rahmen des Nachtragshaushaltes entlastet werden: So soll das Mittagessen an Grundschulen ab dem Schuljahr 2019/20 kostenlos sein. Darauf haben sich die Fraktionen von SPD, Linken und Grünen am Montag verständigt. In der kommenden Woche sollen die Beschlüsse im Abgeordnetenhaus verabschiedet werden.



"Warum nicht, wenn man es sich leisten kann?"

Diana Tanneberger, Mutter einer Drittklässlerin aus Berlin-Lichterfelde, hält kostenloses Schulessen für eine gute Sache, "schon aus sozialen Gründen". Manche Eltern könnten sich die monatlichen Gebühren nicht leisten, sagt Tanneberger, die an der der Kronach-Grundschule auch im Vorstand der Gesamtelternvertretung sitzt. Sie selbst habe immer gerne bezahlt, denn an der Schule gebe es sehr hochwertiges Essen, zubereitet in der schuleigenen Küche. Dass der Senat überschüssige Einnahmen nutzt, um Eltern zu entlasten, findet die Elternvertreterin vollkommen in Ordnung: "Warum sollte man das Geld nicht dafür ausgeben, wenn man es sich leisten kann?"

Bisher 37 Euro pro Monat pro Kind

Bisher liegt die Kostenbeteiligung pro Kind bei 37 Euro im Monat - das sind etwa 70 Prozent der tatsächlichen Kosten. Die anderen 30 Prozent werden auch heute schon vom Land Berlin getragen. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien liegt der Eigenanteil bisher bei einem Euro pro Mahlzeit. Ab August 2019 werden diese Kosten nun wegfallen. Auch der Landeselternausschuss (LEA) begrüßt die Entscheidung der rot-rot-grünen Koalition. Gerade für einkommensschwache Familien sei das kostenpflichtige Schulessen eine finanzielle Belastung, sagte der LEA-Vorsitzende Norman Heise am Dienstag rbb|24. "Wenn man mehrere Kinder hat, schlägt das deutlich zu Buche." Dass auch Besserverdiener dann nicht mehr zahlen müssen, ist aus Sicht des LEA kein stichhaltiges Argument. Ein subventioniertes Schulessen sei eine "Investition in die Zukunft", unabhängig vom Einkommen der Eltern.



Man muss sich an denen orientieren, die es sich nicht leisten können. Norman Heise, Landeselternausschuss Berlin

Schulsenatorin Scheeres sieht erhebliche Entlastung

Dieser Meinung ist auch die Berliner Schulsenatorin Sandra Scheeres. Ein gutes Mittagessen müsse alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen erreichen, "unabhängig vom Geldbeutel der Eltern", sagte die SPD-Politikerin am Montag. Die jetzt beschlossene Beitragsfreiheit entlaste die Familien "erheblich" - und Fraktionschef Raed Saleh ergänzte: "Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man anderen Kindern beim Essen zuschaut." Auch Linke und Bündnis90/Die Grünen treten für ein kostenloses Schulessen ein - allerdings stört es die beiden Koalitionspartner, dass die Kostenbefreiung auch besser verdienenden Eltern zugute kommen wird.

CDU-Fraktionschef: "Koalition läuft mit Gießkanne durchs Land"

Bei der CDU dagegen spricht man von einem "Etikettenschwindel". Berlin habe im vergangenen Jahr 2.100 Nicht-Pädagogen als Lehrkräfte einstellen müssen, weil es sich im Wettbewerb mit anderen Bundesländern befinde und, im Gegensatz zu diesen, Lehrer noch immer nicht verbeamte, sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Dienstag rbb|24. "Was nützt den Eltern da ein kostenloses Schulessen?" Außerdem sollten Eltern, die es sich leisten könnten, für das Essen ihrer Kinder auch zahlen. Stattdessen gehe der Senat "mit einer Gießkanne durchs Land", um Geschenke zu verteilen. Kritik kommt auch von den Liberalen: Kostenloses Schulessen würde den Eindruck vermitteln, es könne nicht viel dahinter stecken, sagte die haushaltspolitische Sprecherin der FDP, Sibylle Meister, rbb|24. Stattdessen solle lieber die Grundsteuer gesenkt werden, das würde alle Berliner entlasten, auch die Eltern schulpflichtiger Kinder.



Caterer müssen "messerscharf kalkulieren"

Berlin-weit sorgen inzwischen etwa 20 Caterer für die Versorgung der Grundschulen. Zu ihnen gehört auch die "Union Sozialer Einrichtungen" (USE), ein sozialer Träger, der in Berlin auch zahlreiche Kitas und Eigenbetriebe versorgt. Gekocht wird mit einem Bio-Anteil von 30 Prozent, doppelt so viel, wie es der Senat derzeit vorsieht. Das hinzubekommen, sei allerdings schwierig, sagt Holger Böhme, bei der USE zuständig für den Gastro- und Catering-Bereich. "Man muss messerscharf kalkulieren und ordentlich einkaufen", sagt Böhme. Bei steigenden Lebensmittelpreisen sei das oft eine "Herausforderung".

Berliner Qualitätskriterien werden bundesweit beachtet

Alle drei Jahren werden die Verträge neu augeschrieben, wobei vor allem die Qualität der Speisen eine wichtige Rolle spielt. Dass dabei möglichst hohe Standards berücksichtigt werden, ist auch ein Verdienst der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Berlin [vernetzungsstelle-berlin.de], einem eingetragenen Verein, dessen Anfänge bis ins Jahr 2002 zurückreichen. Damals schlossen sich Eltern in Berlin-Pankow zusammen, um ein besseres Verpflegungsangebot an den Grundschulen in ihrem Bezirk zu fordern. "Bei der Beauftragung der Mahlzeiten fehlte einfach das Know-How", sagt Sabine Schulz-Greve vom Vorstand der Vernetzungsstelle. Schließlich konnten die Pankower Eltern den Senat von einheitlichen Standards überzeugen. In Zusammenarbeit mit der AOK Nordost formulierten sie 2003 die "Berliner Qualitätskriterien", die zur Grundlage für die Auswahl geeigneter Anbieter wurden und schon bald bundesweite Beachtung fanden. 2007 dienten sie als Vorbild für die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) (siehe Infobox).

Bei der Auswahl der Caterer wird vor allem auf "Bio" geachtet

Seit 2008 ist die Vernetzungsstelle in Sachen Schul- und Kita-Verpflegung offizieller Projektpartner des Berliner Senats und der zwölf Berliner Bezirke - und somit für die Qualität der Schulverpflegung mitverantwortlich. Aktuell werde an den neuen Musterausschreibungen gearbeitet, berichtet Schulz-Greve - denn die derzeit gültigen Verträge liefen 2020 aus und müssten daher neu ausgeschrieben werden. Ein wichtiger Punkt dabei sei der Anteil von Bio-Nahrungsmitteln aus ökologischer Landwirtschaft. Inzwischen sei Bio sogar ein "Zuschlagskriterium", sagte Schulz-Greve am Dienstag rbb|24. Bei der letzten Ausschreibung hätten sich die Caterer in Sachen Bio einen harten Bieterstreit geliefert - wobei die Qualität der Speisen und die Herkunft der Zutaten regelmäßig überprüft würden.

Dass das Schulessen in Berlin die Eltern künftig nichts mehr kosten soll, ist aus Sicht der Vernetzungsstelle ein richtiger Schritt: "Wir haben in Berlin Ganztagsschulen und eine kostenlose Bildung - und dazu gehören auch kostenlose Mahlzeiten", sagt Schulz-Greve. Dagegen gebe es für weiterführende Schule derzeit noch eine "Gerechtigkeitslücke": Eltern, deren Kinder auf eine Oberschule gingen, würden weiterhin den vollen Preis zahlen müssen, 65 Euro pro Monat.