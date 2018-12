Brandenburgs Landesregierung will in den nächsten zwei Jahren eine Rekordsumme von 25 Milliarden Euro ausgeben: Für den Ausbau von Kitas, Straßen, schnellem Internet und für Polizei und Justiz. Gegen den Doppelhaushalt wollen CDU und AfD nun allerdings klagen.

Mit der Mehrheit der rot-roten Koalition hat Brandenburgs Landtag den Doppelhaushalt für 2019/2020 beschlossen. Der Etat hat ein Rekordvolumen von mehr als 25 Milliarden Euro und sieht Investitionen besonders in Bildung sowie Justiz und Polizei vor. Mehr Geld soll es aber auch für den Ausbau von Straßen, schnellem Internet und neuen Kitas geben. Für Brandenburgs Krankenhäuser sind 20 Millionen Euro eingeplant.

Der Doppelhaushalt ist in Brandenburg heftig umstritten: Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) verteidigte die Ausgaben als "Investitionen in die Zukunft des Landes Brandenburgs". Oppositionsführer Ingo Senftleben (CDU) warf der Landesregierung Verfassungsbruch vor. Mit dem Haushalt greife Rot-Rot in das Budgetrecht des künftigen Landtags ein, da das Programm bis in die nächste Legislaturperiode hineinreiche. CDU und AfD kündigten deshalb Klagen beim Landesverfassungsgericht an.