Einstiegsgehälter von Grundschullehrern sowie Polizei- und Justizvollzugsbeamten im mittleren Dienst werden in Brandenburg zum kommenden Jahr angehoben. Das teilte das Finanzministerium in Potsdam am Mittwoch mit.



Durch das neue Besoldungsgesetz soll der öffentliche Dienst attraktiver werden. Profitieren werden davon vor allem Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, die neu in den Dienst starten sowie Lehrer, die ihre Lehrbefähigung noch in der DDR erworben haben. Sie erhalten zwischen 415 und 500 Euro mehr im Monat.