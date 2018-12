Die Partei Die Linke will Berlin zu einer besonderen Schutzzone für Flüchtlinge machen. Berlin solle wie einige andere europäische Städte eine "solidarische Stadt" werden, sagte die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert am Samstag auf einem Landesparteitag.

Vorbild dafür seien Städte wie Barcelona in Spanien und Palermo in Italien, die sich "gegen die Politik der Abschottung und Diskriminierung ihrer nationalen Regierung" wenden würden. Berlin hatte sich kürzlich zusammen mit Hamburg und Bremen in der gemeinsamen Erklärung "Stadtstaaten bleiben sichere Häfen" zur Versorgung und Integration von Flüchtlingen bekannt.

Schubert ist die einzige Kandidatin für den Posten des Landesvorsitzes, den der Berliner Landesverband der Linken am Samstagnachmittag in einem Tagungssaal in Treptow wählen will. Schubert hat das Amt bereits seit zwei Jahren inne.

Migrationskritischen Strömungen in seiner Partei erteilte auch der Bundesvorsitzene der Linken, Bernd Riexinger, eine klare Abfuhr: "Wir müssen der härteste Gegner der AfD sein", sagte er auf dem Landesparteitag. Migranten seien keine Konkurrenten. Damit widersprach er der Co-Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht, die sich für eine Begrenzung von Migration ausgesprochen hatte.