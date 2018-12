Tas hatte am vergangenen Wochenende betrunken einen Unfall in der Nähe des Potsdamer Platzes verursacht und war danach noch bis zum Nollendorfplatz weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und wegen des Autofahrens unter Alkoholeinfluss. "Ich bereue meinen Fehler zutiefst und möchte die Konsequenzen daraus tragen", sagte Tas am Dienstag. "Ich habe immer für Glaubwürdigkeit in der Politik gekämpft, ich könnte es deshalb mit meinen eigenen Ansprüchen nicht vereinbaren, weiter im innenpolitischen Bereich Politik zu machen." Der Aufhebung seiner Immunität hat Tas bereits zugestimmt.



Carola Bluhm, Fraktionsvorsitzende der Linken, lobte, dass Tas die Verantwortung übernehme, dabei habe er die Unterstützung seiner Fraktionskollegen. "Kein Mensch ist fehlerfrei", so Bluhm. "Für uns kommt es darauf an, wie man mit diesen Fehlern umgeht."