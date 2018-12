Gegen diese Entscheidung klagte sich Margarita Mathiopoulos mit Unterstützung ihres Anwalts Gregor Gysi seitdem durch alle Instanzen. Jetzt ist sie vor dem letztmöglichen Gericht gescheitert: dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie er am Dienstag bestätigte. Die Beschwerde beim EGMR gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig sei unzulässig gewesen, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Entscheidung des Straßburger Gerichtshofs sei bereits Anfang Oktober ergangen. Zuerst hatte die PNN berichtet.

Seit knapp dreißig Jahren steht die Potsdamer Honorarprofessorin Margarita Mathiopoulos wegen Plagiatsvorwürfen in der Kritik. Ihre Doktorarbeit, in der sie 1986 "Geschichte und Fortschritt im Denken Amerikas" im Vergleich mit Europa untersuchte, enthält laut einer Kommission der Universität Bonn 327 Verstöße gegen das wissenschaftliche Zitiergebot, die insgesamt 46 Prozent ihrer Arbeit umfassen. Deshalb wurde ihr 2012 der Doktor-Titel aberkannt.

Zuvor war Margarita Mathiopoulos 2012 vor dem Verwaltungsgericht Köln gescheitert. Ihren Antrag auf Revision wies das Bundesverwaltungsgericht zuletzt 2017 zurück. Die Universität Potsdam hatte schon vor Jahren angekündigt, Margarita Mathiopoulos die Honorarprofessur zu entziehen, sobald die Aberkennung des Doktorgrads rechtskräftig werde.

Einer Entlassung von Seiten der Universität ist Mathiopoulos nun zuvorgekommen: Die Pressesprecherin der Universität Potsdam bestätigte rbb|24 am Dienstag, sie habe eine Auflösung ihrer Honorarprofessur selbst beantragt. Die gebürtige Bonnerin hatte seit 2002 in Potsdam gelehrt - mit den Schwerpunkten US-Außenpolitik und internationale Sicherheit. In einer Pressemitteilung ihres Anwalts Gregor Gysi kündigt Mathiopoulos an, ab Mai 2019 eine Gastprofessur an einer Universität in Peking anzutreten.