Im Berliner Abgeordnetenhaus nimmt die Zahl der Ordnungsrufe zu: In den ersten beiden Jahren der aktuellen Wahlperiode wurden elf Ermahnungen gegen Parlamentarier ausgesprochen, mehr als in der gesamten fünfjährigen Legislatur davor.

Bei den Sitzungen des Berliner Abgeordnetenhauses ist der Ton rauer geworden. In den ersten beiden Jahren dieser Wahlperiode erteilten Parlamentspräsident Ralf Wieland oder seine Stellvertreter elf Ordnungsrufe, weil sich Abgeordnete danebenbenahmen. Zum Vergleich: In der gesamten fünfjährigen Legislatur davor gab es lediglich neun Ordnungsrufe.

Spitzenreiter in der aktuellen Sitzungsperiode ist nach Angaben der Parlamentsverwaltung die AfD mit vier Ordnungsrufen. Je zwei Mal waren die Grünen sowie der fraktionslose AfD-Politiker Andreas Wild die Adressaten. Je ein Ordnungsruf betraf Politiker von CDU, SPD und Linke. Die FDP, in manchen Debatten ebenfalls alles andere als brav, kassierte noch keinen Ordnungsruf.



Das Präsidium des Parlaments greift zu dem Instrument zum Beispiel, wenn Abgeordnete unangemessen provozieren, Schimpfworte verwenden oder andere beleidigen. Wild kassierte Ende November gleich zwei Ordnungsrufe, weil er im Plenum eine blaue Kornblume am Revers seines Jacketts trug - von 1933 bis 1938 in Österreich Erkennungszeichen der damals dort verbotenen Nationalsozialisten.