Protestanten und Katholiken in Deutschland zahlen Steuern, um ihre Gemeinden zu finanzieren. Eine entsprechende Abgabe für Muslime fordert jetzt die Moschee-Gründerin Seyran Ates - um dubiose Geldgeber auszubooten.

Die Berliner Anwältin und Moschee-Gründerin Seyran Ates hat sich für eine "Moschee-Steuer" für Muslime ausgesprochen - ähnlich der Kirchensteuer. "Alles, was die Gemeinden brauchen, kann in Zukunft von den Mitgliedern selbst aufgebracht werden", sagte Ates der "Welt" (online/Mittwoch).

Deradikalisierungsprojekt in Sehitlik-Moschee gescheitert

Muslimische Verbände und Gemeinden in Deutschland werden teils aus den arabischen Golfmonarchien oder aus der Türkei finanziert. Beim größten Moschee-Verband Ditib, der

mit der türkischen Religionsbehörde in Ankara verbunden ist, werden Imame aus der Türkei entsandt. Die muslimischen Verbände sehen sich deshalb zunehmend dem Vorwurf ausgesetzt, sie vermittelten politisch fragwürdige Werte und beförderten die Entstehung von Parallelgesellschaften.



Anders als bei den Kirchen treibt der Staat für Islam-Verbände keine Steuern ein. Wenn deutsche Moscheegemeinden Geld vom Staat erhalten, dann nur für konkrete Projekte: zum Beispiel für die Integration muslimischer Flüchtlinge oder für die Deradikalisierung salafistischer Jugendlicher. In Österreich sind Zuwendungen aus dem Ausland inzwischen verboten.