Der Liberal-Islamische Bund (LIB) fordert in einem offenen Brief an die Präsidentin des Landesarbeitsgerichts (LAG) Berlin-Brandenburg eine Überprüfung des Berliner Neutralitätsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht. Eine verfassungskonforme Auslegung des "sogenannten Neutralitätsgesetzes" sei nicht möglich, heißt es in dem Schreiben an Ursula Hantl-Unthan, das auf Sonntag datiert ist, aber erst jetzt bekannt wurde.