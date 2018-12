Hintergrund ist die anhaltend gute Wirtschaftsentwicklung, die dem Staat ein hohes Steueraufkommen beschert. In der Folge erwartet Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) in diesem Jahr rund zwei Milliarden Euro mehr an Einnahmen als ursprünglich angenommen.



Insgesamt sind im neuen Haushalt nun Ausgaben von 29,35 Milliarden Euro für 2018 und von 30,02 Milliarden Euro für 2019 vorgesehen. Für den Abbau des 58 Milliarden Euro umfassenden Schuldenbergs sind in beiden Jahren 1,15 Milliarden Euro eingeplant. Das sind zwar 570 Millionen Euro weniger als zunächst vom Senat für den neuen Etat veranschlagt, aber etwa doppelt soviel wie im alten Haushalt geplant.