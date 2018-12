In der stetig wachsenden Stadt machen sich nach Jahren des Sparens überall Mängel und Engpässe bemerkbar: Das ÖPNV-Netz muss dringend ausgebaut und erneuert werden, Kita-Plätze fehlen , in Schulen müssen Quereinsteiger den Lehrermangel ausgleichen . Die Liste der mit "dringend" markierten Aufgaben ist so lang, dass vom noch immer nicht eröffneten Flughafen BER inzwischen kaum noch jemand Notiz nimmt.

"Auch ich hatte gehofft, dass vieles schneller geht", räumt Müller ein. Zum Beispiel bei der U-Bahn, die dringend einen Teil ihrer maroden Wagenflotte austauschen muss. Für 2019 seien bereits neue U-Bahnen bestellt, "doch sie können nicht über Nacht auf der Schiene sein", so Müller.

Auch in der Verwaltung knirscht es mächtig, was sich zuletzt an langen Wartezeiten in den Bürgerämtern zeigte. Zwar hat der Senat unter Müller erste Verbesserungen wie die stadtweite Terminvergabe oder die Digitalisierung einiger Dienstleistungen angeschoben. "Wer einen neuen Ausweis braucht oder sein Auto zulassen will, der merkt es", sagt Müller. Klar ist aber auch: Selbst die 7.000 Neueinstellungen in der Verwaltung "sind leider nicht von heute auf morgen zu besetzen", räumt Müller ein. Weiterhin fehlen in vielen Amtsstuben Mitarbeiter - was jeder merkt, der zum Beispiel einen Bauantrag stellt oder sich als SexarbeiterIn registrieren möchte.