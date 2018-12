Die Einführung von Parkgebühren im Bergmannkiez und im Viktoriapark in Kreuzberg ist erneut geplatzt und zieht sich noch bis mindestens 4. Januar hin. Das hat die Bezirksverwaltung Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstag in einem Brief mitgeteilt, den Anwohner zum Wochenbeginn an ihren Haustüren fanden.

Der Start der Parkraumbewirtschaftung war eigentlich für den 1. Oktober geplant. Doch der Termin wurde mehrmals verschoben - zuletzt war als Starttermin der 1. Dezember vorgesehen. Der Grund für die Verzögerungen: Die Verwaltung hatte Schilder bestellt, die seit Jahresbeginn gar nicht mehr aufgestellt werden dürfen.