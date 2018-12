Die Pflegekräfte in Brandenburg haben sich in einer Umfrage der Landesregierung mehrheitlich für die Schaffung einer Pflegekammer ausgesprochen. 56 Prozent der 1.700 telefonisch und online befragten Pflegekräfte votierten dafür. "Pflegekräfte wollen und brauchen eine starke Interessenvertretung", sagte Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Donnerstag in Potsdam.

Der Landtag hatte 2015 diese Befragung gefordert, bevor er möglicherweise entsprechende Gesetze erlässt. Die Bildung einer Kammer, wie es sie etwa schon für Rechtsanwälte oder Architekten gibt, ist in der Branche umstritten. Allerdings ist Brandenburg mit der Debatte nicht allein: Seit 2010 hat es in elf Bundesländern Studien über die Gründung einer Pflegekammer gegeben. Entsprechende Einrichtungen sind in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in den Jahren 2016 und 2018 gegründet worden. In Bayern ist ein "Pflegering" in Gründung. In Hamburg und Hessen hat es Voten gegen die Gründung einer entsprechenden Kammer gegeben.