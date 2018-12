Grund seien in erster Linie Modernisierungen, die zu deutlich erhöhten Mieten führten. Diese könnten zahlreiche Mieter mit ihrem "eigentlich ganz normalen Einkommen" nicht mehr stemmen. Aber auch viele ältere Menschen, die nur geringe Renten hätten, seien besonders von den steigenden Mietpreisen in der Hauptstadt betroffen. Zwar könnten sie ihre Rente bei den Sozialämtern aufstocken. Doch viele Senioren scheuten oft den Behördengang, so Stahmer.

Das Mietproblem sei besonders akut in Berlin. Die Mietpreise hätten sich in den zurückliegenden Jahren verdoppelt, so Stahmer. Bei der Lösung des Problems sieht Stahmer die Politik in der Pflicht: "Wir müssen mehr klar machen, dass wir als Staat dafür zuständig sind, die Menschen unter ein Dach zu bringen und ihnen zu helfen", sagte Stahmer dem rbb-Inforadio.

Laut Stahmer, die heute Vorstandsmitglied im Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen und auch Sprecherin der Landesarmutskonferenz ist, geraten immer mehr Menschen aufgrund der Mietpreisentwicklung in Mietschulden oder werden gar wohnungslos. "Manche landen dann in einer Unterkunft, manche aber eben auch auf der Straße, man kann sie überall sehen", sagte Stahmer. "Ich hoffe, das trägt dazu bei, dass sich die Berliner aufmachen und mehr helfen. Es geht darum, diese Menschen nicht auszugrenzen."