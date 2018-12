Steigende Mieten in Berlin-Neukölln

Geisterhafte Puppen liegen im Berliner Schillerkiez auf der Straße. Die Aktion führt zu einer Website eines Kunst-Kollektivs, auf der die Figuren von ihren prekären Verhältnissen "erzählen". Eine Aktion gegen Verdrängung - auch in einem ganz aktuellen Fall.

Kreideweiße Puppen liegen seit Samstag im Neuköllner Schillerkiez auf dem Boden. Sie wecken Assoziationen mit erfrorenen Menschen oder sogenannten Geisterfahrrädern, die an tödlich verunglückte Radfahrer erinnern. Die lebensgroßen Figuren sind Teil der Aktion "Die Verdrängten" und sollen auf Menschen aufmerksam machen, die sich die Mieten in dem beliebten Berliner Kiez am östlichen Rand des Tempelhofer Felds nicht mehr leisten können.