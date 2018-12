Bild: imageBROKER

Rückkauf von Sozialwohnungen - Pallasseum in Schöneberg geht in landeseigenen Besitz über

22.12.18 | 20:42 Uhr

Eine Wohnanlage mit mehr als 500 Wohnungen in Berlin-Schöneberg wurde überraschend von einer landeseigenen Wohngesellschaft gekauft. Die rot-rot-grüne Regierung will so gegen Immobilienspekulation vorgehen. Die FDP spricht von "bester sozialistischer Tradition".



Das Pallasseum, ein großer Wohnkomplex mit Hunderten Wohnungen in Berlin-Schöneberg, geht in öffentlichen Besitz über. Am Freitag war bekannt geworden, dass die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag die absolute Mehrheit am Immobilienfonds Pallasseum Wohnbauten KG erworben hatte. Der genaue Kaufpreis war zunächst nicht bekannt.

Sebastian Scheel, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (Die Linke), erklärte dazu: "Der 'Sozialpalast' ist über die Grenzen Berlins hinaus bekannt, sein Erwerb wird damit zum Symbol für die neue Politik Berlins." Diese sehe unter anderem vor, den landeseigenen Wohnungsbestand durch den "vorausschauenden Erwerb von Immobilien sukzessive zu erweitern" und "die Sozialwohnungsbestände zu sichern". Die Berliner Regierungskoalition spricht in diesem Zusammenhang gern von "Rekommunalisierung".

FDP kritisiert Rückkauf als "sozialistische Tradition"

Die Berliner FDP hat den Kauf des Gebäudekomplexes Pallasseum durch die Gewobag kritisiert. Der Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Stefan Förster, stellte am Samstag in einer Mitteilung fest: "Die Einkaufstour des Senats auf Kosten der Berliner Steuerzahler belegt wieder eindrucksvoll, dass die Prioritäten falsch gesetzt werden." Anstelle "in bester sozialistischer Tradition" Eigentum zu vergesellschaften, sollten endlich die Anstrengungen zum Neubau von Wohnungen erhöht werden, sagte Förster. Nach der Wende bis hin zur Mitte der Nullerjahre wurden in Berlin fast 200.000 Wohnungen aus dem Besitz städtischer Gesellschaften verkauft. Von 482.000 Wohnungen in Ost- und West-Berlin waren im Jahr 2005 nur noch 273.000 Wohnungen übrig, schrieb der "Tagesspiegel" vor zwei Jahren. Auch unter der letzten Großen Koalition wurden in Berlin Zehntausende Wohnungen privatisiert.

Das Pallasseum in Berlin-Schöneberg an der Potsdamer Straße wurde den Angaben zufolge von 1973 bis 1976 unter der Leitung des Architekten Jürgen Sawade errichtet und steht seit 2018 unter Denkmalschutz. Insgesamt umfasst der als "Sozialpalast" bekannte Komplex mehr als 500 Wohnungen.