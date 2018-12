Ein Schiff der Berliner Hilfsorganisation "Sea-Watch" hat 32 Geflüchtete an Bord, findet aber nach eigenen Angaben für sie kein Aufnahmeland. Zwar seien mehrere Bundesländer, darunter Berlin, bereit, die Menschen aufzunehmen. Der Bund aber weigere sich.

Die Berliner Hilfsorganisation Sea-Watch sucht nach eigenen Angaben nach einem Aufnahmeland für 32 Geflüchtete aus Libyen. Diese befänden sich an Bord des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3", teilte die Organisation am Donnerstag mit. Italien, Malta, Spanien, die Niederlande und Deutschland würden sich bislang weigern, die Menschen aufzunehmen. "Das Schiff bleibt im Mittelmeer gestrandet."

Die 32 Menschen wurden den Angaben nach am Samstag von der "Sea-Watch 3" aus Seenot gerettet. Helfer Phillip Hahn mahnte eine schnelle Lösung an. "Wir sind gut ausgerüstet, aber der Winter auf dem Mittelmeer mit seinen Wetterumschwüngen fordert seinen Tribut von unseren ohnehin schon geschwächten Gästen", teilte er mit.

In Deutschland sind Sea-Watch zufolge mehr als 30 Städte und mehrere Bundesländer bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen. Sprecher Ruben Neugebauer zufolge sind darunter Berlin, Hamburg, Köln, Bremen und Schleswig-Holstein. Nun müsse die Bundesregierung die Aufnahme rechtlich ermöglichen, fordert die Organisation.

Erst seit Ende November ist die "Sea-Watch 3" wieder für Such- und Rettungseinsätze vor der nordafrikanische Küste im Einsatz. Zuvor war das Schiff mehr als drei Monate von maltesischen Behörden wegen Zweifeln an einer ordnungsgemäßen Eintragung ins Schiffsregister am Auslaufen gehindert worden.