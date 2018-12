Gericht stoppt Wohnungsverkauf an Deutsche Wohnen

700 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee

Neue Hoffnung für die Mieter von 700 Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee: Das Landgericht stoppte am Dienstag vorläufig den geplanten Verkauf der Wohnungen an das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen.